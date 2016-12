Sportivii constănțeni au dominat competiția

Sâmbătă, în Sala Sporturilor din Ovidiu s-a desfășurat un adevărat maraton de arte marțiale, la care au participat peste 150 de sportivi, de la 15 cluburi, din Constanța, Năvodari, Cernavodă, Tuzla, Cumpăna, Galați, Buzău, Pantelimon și București. Concursul Regional FRFK pentru judeţele Constanţa, Brăila şi Tulcea, organizat de Clubul Sportiv Columna Kickboxing Constanţa în parteneriat cu Primăria Ovidiu, sub egida Federaţiei Române de Freestyle-Kickboxing, a fost prima competiție oficială din anul 2015 a forului român de Freestyle-Kickboxing. Concursul a cuprins trei secțiuni: freestyle light-contact, freestyle kick-light şi K1 rules, atât la feminin, cât şi la masculin.

Iată lista luptătorilor constănțeni care au câștigat categoriile de greutate respective: freestyle light-contact: Darius Bălan (Tai Chi Do Ryu Constanța), 6-7 ani, 28 kg; Robert Munteanu (Năvodari), 6-7 ani, +28 kg; Viorel Gavril (Tai Chi Do Ryu), 8-10 ani, 32 kg; Ionuț Drăgan (Năvodari), 8-10 ani, +42 kg; Sezgin Zeynep (Năvodari), 8-10 ani, 37 kg, feminin; Florin Burcea (Năvodari), 10-12 ani, 42 kg; Albert Potoceanu (Năvodari), 10-12 ani, +47 kg; Cristian Ștefan (Tai Chi Do Ryu), 13-15 ani, 57 kg; Petru Vereș (Juniorii Tuzla), 13-15 ani, 69 kg; Onur Iusein (Axiopolis Cernavodă), 13-15 ani, +69 kg, masculin; Marius Sandu (Axiopolis Cernavodă), 16-18 ani, 63 kg; Georgiana Ilie (Juniorii Tuzla), 16-18 ani, 65 kg; Adrian Badea (Juniorii Tuzla), 19-45 ani, 69 kg;

freestyle kick-light: Emir Salim (Tai Chi Do Ryu), 4-5 ani, 28 kg, masculin; Darius Bălan (Tai Chi Do Ryu), 6-7 ani, 28 kg; Robert Munteanu (Năvodari), 6-7 ani, +28 kg; Viorel Gavril (Tai Chi Do Ryu), 8-10 ani, 32 kg; Ionuț Drăgan (Năvodari), 8-10 ani, +42 kg; Sezgin Zeynep (Năvodari), 8-10 ani, 37 kg, feminin; Costin Ghindeanu (Kickbox Ursoi Constanța), 10-12 ani, 37 kg; Marius Buriu (Tai Chi Do Ryu), 10-12 ani, 42 kg; Andreea Postelnicu (Năvodari), 10-12 ani, 37 kg; Ștefan Orza (Juniorii Tuzla), 13-15 ani, 42 kg; Costin Nicolae (Năvodari), 13-15 ani, 47 kg; Robert Andrei Isop (Kickbox Columna Constanța), 13-15 ani, 69 kg; Alexandru Enache (Juniorii Tuzla), 13-15 ani, +69 kg; Nicușor Morărașu (Juniorii Tuzla), 16-18 ani, 63 kg; Bogdan Brînzei (Kickbox Ursoi), 16-18 ani, 69 kg; Andrei Eduard Ghiduș (Kickbox Columna), 16-18 ani, 74 kg; Andreas Leuchenciuc (Victoria Cumpăna), 16-18 ani, +94 kg; Andreea Tulumb (Juniorii Tuzla), 16-18 ani, 50 kg; Georgiana Ilie (Juniorii Tuzla), 16-18 ani, 55 kg; Petrică Purcaru (Năvodari), 19-45 ani, 69 kg; Adelin Olariu (Juniorii Tuzla), 19-45 ani, 89 kg;

freestyle K1 rules: Costin Ghindeanu (Kickbox Ursoi), 10-12 ani, 35 kg; Florin Burcea (Năvodari), 10-12 ani, 45 kg; Dan Radu (Victoria Cumpăna), 13-15 ani, 45 kg; Eduard Jipeanu (Năvodari), 13-15 ani, 50 kg; Liviu Iancu (Kickbox Ursoi), 13-15 ani, 60 kg; Adrian Mircescu (Năvodari), 13-15 ani, 65 kg; Cezar Andreieș (Năvodari), 16-18 ani, 60 kg; Cosmin Ștefan (Tai Chi Do Ryu), 16-18 ani, 65 kg; Bogdan Brînzei (Kickbox Ursoi), 16-18 ani, 70 kg; Eduard Chelariu (Kickbox Ursoi), 16-18 ani, 75 kg; Andreas Leuchenciuc (Victoria Cumpăna), 16-18 ani, +95 kg; Petrică Purcaru (Năvodari), 19-45 ani, 70 kg; Cristian Stoica (Tai Chi Do Ryu), 19-45 ani, 90 kg; Silviu Streinu (Năvodari), 19-45 ani, +95 kg.