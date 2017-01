Sportivii constănţeni, învingători la “Dinamoviada“ de Unifight

În cadrul “Diamoviadei“ la Unifight de la Drobeta Turnu Severin, competiţie organizată, între 13 şi 19 aprilie, de Ministerul de Interne, doi studenţi ai Academiei Navale “Mircea Cel Bătrân“, Daniel Asaftei (cat. 70 kg) şi Cristian Bostă (cat. 80 kg), au câştigat, în premieră, în limitele categoriei de greutate la care au participat. În urma acestor rezultate, cei doi sportivi legitimaţi la CS “Marina-Academia Navală“ şi pregătiţi de profesorul George Ungureanu s-au calificat pentru Campionatul Mondial de Unifight care va avea loc, în luna august, la Minsk (Belarus). „Până acum nu am putut participa la această competiţie care adună cei mai valoroşi sportivi din ţară din cauza unor accidentări. Sunt bucuros că prima mea participare s-a încheiat cu o victorie. Am avut patru partide pentru a intra în posesia trofeului, iar cea mai grea a fost cea din semifinale, când l-am întâlnit pe vicecampionul european. În primul meci am câştigat rapid. Cred că meciul a durat 15-20 de secunde. Sunt calificat pentru CM de la Minsk, însă nu ştiu dacă voi putea participa pentru că am nevoie să primesc acceptul comandantului unităţii. Dacă voi reuşi să particip la CM, obiectivul va fi calificarea în finală, chiar dacă este foarte greu să învingi adversari din Rusia, Azerbaidjan sau Ucraina. Până atunci însă am alte competiţii la care voi participa şi pe care vreau să le câştig“, a declarat Asaftei. La finalul acestei săptămânii, Daniel Asaftei şi Dan Rusu (cat. 85 kg) vor concura la Campionatul Naţional de Kempo (formă mixtă de artă marţială) de la Buzău. În cazul câştigării titlului, Asaftei va avea dreptul de a participa şi la Campionatul Naţional de Kempo.