Sportivii constănţeni se gîndesc la rezultatele din 2009

Pentru sportul constănţean, 2008 nu a fost un an cu rezultate de excepţie, dar performanţele înregistrate pe plan intern şi internaţional au păstrat Constanţa în prim planul sportului românesc. Tocmai de aceea, sportivii şi conducătorii cluburilor de la ţărmul mării privesc deja, cu optimism, spre anul viitor, unul în care vor să obţină rezultate mult mai bune.

“Este o poziţie normală, prin prisma faptului că am cîştigat şi cupa şi campionatul. Ne pare rău că în Cupele Europene nu am reuşit să ajungem mai departe în Cupa CEV, dar sper ca anul viitor să ajungem în Final Four-ul Cupei Challenge, să cîştigăm din nou titlul şi cupa. Sper să avem evoluţii cît mai bune, să atragem publicul la sală. Este binevenită recunoaşterea meritelor sportivilor, care ne ambiţionează la fiecare început de an. Le doresc tuturor fanilor noştri Sărbători fericite şi La mulţi ani! Sper ca începînd din ianuarie să fim sănătoşi şi apţi de antrenamente, să mergem cît mai departe pe toate fronturile!” - Mihai Mihăilă, jucător CVM Tomis Constanţa.

“Este un premiu meritat, ca urmare a rezultatelor obţinute în 2008, ca urmare a tuturor eforturilor pe care le-au depus atît jucătorii în teren, cît şi conducerea tehnică şi administrativă. Este un premiu obţinut cu ajutorul suporterilor, o confirmare a sprijinului primit din partea Consiliului Judeţean şi Local. Suporterilor şi tuturor iubitorilor de sport din Constanţa le urez multă fericire, să guste fericirea aşa cum am gustat-o şi noi, reuşind, pentru al doilea an consecutiv, eventul, să fie alături de noi şi să guste alături de noi fericirea tuturor rezultatelor pozitive pe care le vom obţine pe teren în 2009. Erkan Togan a rămas în sufletul iubitorilor de volei din Constanţa. Este foarte dezamăgit că nu a putut ajunge la festivitate ca să-şi ridice premiul, fiind convocat la o acţiune a lotului naţional al Turciei, dar îşi doreşte foarte mult să revină din nou, măcar ca turist, la Constanţa, ca să fie alături de noi cînd vom obţine performanţe la nivel european” - Serhan Cadîr, director executiv CVM Tomis Constanţa.

“Pentru mine este un premiu cu totul neaşteptat şi vreau să mulţumesc celor care s-au gîndit la mine. Am luat decizia de a rămîne să joc pentru HCM Constanţa în cupele europene împreună cu soţia mea, chiar dacă în acele momente se năştea copilul nostru. Cred că am găsit cea mai bună soluţie” - George Buricea, premiul fair-play şi toleranţă în sport.

“A fost un an bun şi sper ca 2009 să fie şi mai bun. Îmi doresc în primul rînd să fiu sănătos, iar pe plan sportiv să cîştig titlul de campion şi Cupa României cu HCM Constanţa, dar şi să jucăm o finală de cupă europeană” - Laurenţiu Toma, cel mai bun jucător de handbal, alături de Ionuţ Stănescu.

“Se încheie un an reuşit în care am început să practicăm un rugby de calitate, am obţinut victorii importante şi sîntem în cărţi pentru titlu de campioană. S-a făcut investiţii mari pentru că s-a dorit ca rugbyul constănţean să fie la nivel înalt şi sîntem obligaţi să facem performanţă. Mă bucur şi că am jucat la echipa naţională pentru că în astfel de partide capeţi experienţa necesară. Sper ca anul viitor să ne aducă o calificare la Cupa Mondială, dar şi titlul naţional cu RCJ Farul” - Daniel Carpo, cel mai bun jucător de rugby

“Nu am reuşit să cîştig vreo medalie în acest an, dar mi-am propus ca la Campionatele Mondiale din 2009, din Italia, să urc pe podium. Visul meu este să ajung la Jocurile Olimpice de la Londra în 2012, unde să iau o medalie, pentru că nu vreau să ies cu capul plecat din boxul amator” - Ionuţ Gheorghe, cel mai bun pugilist senior.

“Acest premiu reprezintă încununarea muncii antrenorilor de-a lungul timpului la Academia de Copii şi juniori a FC Farul. Totodată, înseamnă încă un pas spre viitor, pentru că s-a văzut încă o dată că judeţul Constanţa poate da jucători pentru echipa-fanion a fotbalului de pe litoral, dar şi pentru loturile naţionale” - Ion Constantinescu, antrenor, reprezentantul FC Farul pentru cea mai bună echipă de juniori.

Ionuţ COMAN, Gabriel TURCU