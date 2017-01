Sportivii de la Delphin Înot nu au avut unde să se antreneze în Constanţa!

Problema desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţii cluburilor de înot din Constanţa este una cunoscută de mai mulţi ani. Fiecare antrenor îşi doreşte condiţii ideale de pregătire pentru sportivii săi, dar absenţa mai multor bazine de înot, în care aceştia să se poată antrena decent, creează uneori conflicte. Bazinul de la Palatul Copiilor este supraaglomerat, iar în ultimii ani au apărut şi bazinele de la Palm Beach, Atena Sport Club sau de la Centrul de Salvamari. Însă, chiar şi aşa, copiii care practică înotul au de suferit în procesul de pregătire.

Ultimul astfel de caz este cel de la Clubul Delphin Înot Constanţa, la care Aurel Şeicaru este preşedinte şi antrenor, club care s-a afirmat în ultimii ani prin rezultate deosebite la nivelul copiilor. Din anul 2008, sportivii de la Delphin au cucerit numeroase medalii la concursurile la care au participat, interne sau internaţionale, chiar dacă nu existau Campionate Naţionale pentru categoriile lor de vârstă. Cel mai talentat înotător al clubului este Vlad Rogoveanu (11 ani), care a confirmat şi după ce a împlinit 10 ani şi a început să participe la naţionale. Ultima sa performanţă a fost obţinută la Campionatele Naţionale de înot rezervate copiilor cu vârsta între 11 şi 13 ani, desfăşurate săptămâna trecută, la Brăila, unde Rogoveanu a obţinut medalia de bronz la 50 m liber (singura pentru delegaţia constănţeană la această competiţie!) şi a mai punctat în alte două probe, 50 m fluture (locul 4) şi 100 m liber (locul 7). Asta în condiţiile în care toţi sportivii clubului au avut probleme cu antrenamentele înaintea competiţiei.

„În luna aprilie, piscina de la Palm Beach a fost în renovare, iar după ce s-a redeschis au apărut nişte probleme, astfel că a fost iarăşi închisă. Am ajuns să ne antrenăm pe la Tulcea! La Palatul Copiilor ni s-a spus că nu este loc. Am făcut o sesizare la Inspectoratul Şcolar, pentru că, la piscina de la Palatul Copiilor, clubul Laguna ocupă trei sferturi din bazin. Clubul Laguna este al Elenei Hanu, care este fondator, preşedinte şi antrenor. În acelaşi timp, ea este angajată şi la Palatul Copiilor, de unde acest conflict de interese. De asemenea, profesorul Octavian Tileagă lucrează şi cu copii de la Palat, şi de la Laguna, pe care i-a însoţit şi la concursuri din alte localităţi. Am scos la imprimantă liste de concurs în care acelaşi copil participă la diverse competiţii ba pentru Palatul Copiilor, ba pentru Laguna. De asemenea, mai sunt şi alte cluburi, ca Pro Aqua şi Acvamarin, care au contracte de închiriere semnate cu Palatul Copiilor. Adevărul este că Laguna subînchiriază culoare unor antrenori. La bazinul de la Palatul Copiilor se intră doar cu relaţii. Văd că pentru unii se poate, iar pentru Delphin nu!”, a declarat Aurel Şeicaru, antrenorul emerit de înot gândindu-se tot mai serios să plece din Constanţa şi să-şi mute clubul în altă localitate!

ELENA HANU RĂSPUNDE ACUZAŢIILOR. „Este adevărat că eu am înfiinţat clubul Laguna, în anul 2008, dar acum am rămas acolo doar membru fondator şi coordonez activitatea grupelor de avansaţi şi de performanţă, pentru că înotul este specialitatea mea şi este meseria la care nu o să renunţ niciodată. Din anul 2010 m-am retras din funcţia de preşedinte, pentru că atunci ocupam funcţia de inspector şcolar de specialitate. Asta chiar dacă nu exista nicio incompatibilitate, eu având calitatea de cadru didactic şi nu de funcţionar public. Aşa am considerat că este moral, pentru a nu crea probleme Inspectoratului Şcolar. Acum sunt profesor titular la Palatul Copiilor, unde colaborez cu domnul Octavian Tileagă, fiind colegi acolo. El este antrenorul care m-a format, cu care am făcut performanţă ca sportivă (n.r. - sub numele de Elena Catană). Din punctul meu de vedere, nu cred că domnul profesor Şeicaru nu reuşeşte să închirieze un culoar la piscina de la Palatul Copiilor din cauza clubului Laguna sau a celorlalte cluburi care mai închiriază acolo, Pro Aqua sau Atena Sport. Faptul că nu mai avem încă un bazin performant în oraşul nostru este o mare problemă a sportului din Constanţa”, a declarat Elena Hanu.

Lucian Hanu, actualul preşedinte al CS Laguna Constanţa, a ţinut să precizeze că şi clubul său s-a confruntat cu unele probleme legate de antrenamentele copiilor: „Doamna Veronica Macovei, care a ieşit la pensie, are la clubul Laguna două grupe de copii pentru iniţiere. Clubul nostru are contract din anul 2008 cu Palatul Copiilor, contract care se prelungeşte anual, prin act adiţional, în momentul în care ei stabilesc programul catedrelor. Noi avem un singur culoar la Palatul Copiilor, pentru cinci ore pe zi, în condiţiile în care domnul Şeicaru are exclusivitate la Palm Beach pe toate cele trei culoare. Şi noi am făcut antrenamente la bazinul salvamarilor, însă nu am mai putut continua acolo atunci când ei şi-au schimbat strategia”.

La rândul său, directorul Palatului Copiilor din Constanţa, Ilhan Mustafa, a explicat situaţia creată, în condiţiile în care solicitările altor cluburi din Constanţa depăşesc capacitatea bazinului de înot: „La piscina de la Palatul Copiilor, orarul se stabileşte anual, în luna septembrie, după care este greu să mai facem schimbări. În această primăvară, când domnul Şeicaru a solicitat să închirieze un culoar, programul era deja stabilit şi nu mai existau intervale de timp neocupate. Eu am vrut să-l ajut, dar trebuia ca dânsul să se înţeleagă cu ceilalţi profesori de înot de la Palatul Copiilor, lucru care, din câte ştiu, nu s-a întâmplat”.