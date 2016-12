Sportul de performanță nu își primește finanțarea cuvenită de teama procurorilor

Abuzurile la care este supus președintele ales al Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, determină ca angajaților și aleșilor CJC să le fie teamă să mai semneze vreun document, să mai propună vreun proiect de hotărâre care ar putea fi interpretat sub orice formă de procurori. După experiența trăită de Constantinescu, care este arestat la domiciliu, fiind acuzat că a intenționat să finanțeze direct sportul constănțean la începutul anului, ieri, vicepreședintele cu atribuții de președinte al CJC, Cristinel Dragomir, a retras de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare șase proiecte prin care asociațiile sportive din Constanța erau finanțate direct de către Consiliu. Asta chiar dacă această metodă de finanțare este acum încurajată de ministerul de resort și a devenit lege. Pe scurt, amintim că, în 11 martie, în „Monitorul Oficial al României“ au fost publicate modificările Legii nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, în care, la articolul 18, se modifică litera ”b” în sensul că „prin Hotărâre de Consiliu Local/Judeţean se pot finanţa de la bugetul local/judeţean structurile sportive din sportul de performanţă, sport care este de interes naţional şi nu de interes general, în sensul Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile“. Având în vedere că legislația a fost modificată, am putea spune că nu mai există probleme. Şi totuşi, pentru că trăim în România... legea a fost publicată, dar nu şi normele sale de aplicare. Ca atare, inițiatorul proiectelor de hotărâre privind finanțarea asociațiilor sportive, Cristinel Dragomir, s-a văzut în situația de a retrage de pe ordinea de zi toate cele șase proiecte prin care Club Volei Municipal Tomis Constanța, Handbal Club Municipal Constanța, Clubul Sportiv Universitar Neptun, Asociația Club Sportiv Spin 08, Rugby Club Județean (RCJ) Farul Constanța și Club Sportiv Fotbal Farul Constanța ar fi primit bani din partea CJC pentru a putea continua să facă performanță. „După ce au apărut modificările, am cerut lămuriri de la Ministerul Tineretului și Sportului și de la Ministerul de Finanțe, ca să știm cum aplicăm aceste modificări, în sensul dacă ele pot fi considerate ca derogare de la texul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile sau nu. Nu am primit nicio lămurire până astăzi (ieri - n.r.) și am recurs la retragerea proiectelor de pe ordinea de zi. Sperăm că este o chestiune de câteva săptămâni până când vor fi publicate normele sau vom primi lămuriri de la ministere“, a declarat Dragomir. El a completat că, în principiu, nu ar fi trebuit să fie o problemă aprobarea proiectelor în ședința de ieri, însă, din cauza precedentului creat de procurori în cazul lui Constantinescu, nimeni nu mai riscă să le lase procurorilor vreo portiță prin care orice angajat sau consilier să fie acuzat penal pentru că a sprijinit performanța sportivă sau pentru că a dus la îndeplinire hotărâri ale CJC. Poate ar trebui să punctăm şi faptul că acuzaţiile DNA la adresa lui Nicuşor Constantinescu sunt nu numai derizorii, ci şi absurde: „Sunt vinovat că am dat, prin hotărâre de Consiliu, bani la cluburile sportive care sunt campioane de zeci de ani. Sunt vinovat pentru că am dus la îndeplinire aceste proiecte de hotărâre și pentru asta sunt târât în fața instanței de către procurorii DNA“. Repetăm, în condiţiile în care acum finanţările se alocă prin lege.

CINE ARE DE SUFERIT? Ce se va întâmpla cu sportivii constănțeni, în contextul în care așteptau cu sufletul la gură banii de la CJC, şi cât de gravă este situaţia? „Această amânare ne pune în situația de a nu ne mai putea desfășura activitatea, în condițiile în care și alți sponsori și-au retras sprijinul din cauza incertitudinii legislative. Ne-am descurcat cum am putut în ultimele trei luni, dar acum efectiv nu mai avem soluții. Este jenant ca o echipă care nu a cunoscut înfrângerea în actualul sezon și care s-a calificat între cele mai valoroase 12 formații de volei din Europa să ajungă să nu poată fi finanțată, în condițiile în care CJC are banii alocați pentru susținerea activității sportive de performanță“, a declarat directorul executiv al Club Volei Municipal Tomis, Serhan Cadâr. La rândul său, directorul executiv al Handbal Club Municipal, Nurhan Ali, spune: „Nu știu ce norme mai trebuie, dar pe noi ne afectează din plin și ne distruge toată activitatea. Tot așteptăm sprijinul și acesta se amână. Situația este foarte grea, este descurajatoare și, efectiv, nu știu ce să le mai spunem băieților”.

Un exemplu crunt: RCJ FARUL S-A RETRAS DIN CAMPIONAT

Dacă, în cazul majorității cluburilor care au așteptat bani de la CJC, situația este la limită, în cel al RCJ Farul Constanța lucrurile sunt de-a dreptul dezastruoase. Lipsa de bani și-a pus deja amprenta pe activitatea clubului şi, drept urmare, RCJ Farul Constanța, o echipă cu tradiție în sportul național și multiplă campioană națională, s-a retras din campionat. „Clubul Rugby Club Judeţean Farul Constanţa este persoană de drept privat, acţionar majoritar (51% din voturi) al finanţării activităţii sportive fiind Consiliul Judeţean Constanţa. Vă informăm că în şedinţa CJC din data de 23.03.2015 au fost retrase toate proiectele de finanţare pentru sporturile de performanţă - inclusiv Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, ca urmare a lipsei normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 2/2015. Faţă de cele expuse mai sus, clubul nostru se vede în imposibilitatea participării în Superliga CEC Bank 2015 şi de aceea vă anunţăm în mod oficial: RETRAGEREA ECHIPEI RUGBY CLUB JUDEŢEAN FARUL CONSTANŢA DIN SUPERLIGA CEC BANK 2015.”

Bani pentru sportul de masă

În ședința de ieri a CJC a fost votat, totuși, proiectul privind finanțarea sportului de masă. „Acest sport (care îl include pe cel practicat de persoanele cu handicap, sportul pentru toți, sportul practicat în unitățile școlare și universitare) era inițial pus laolaltă cu cele de performanță, dar, pentru că au apărut modificările legislative care ne ajută să finanțăm direct performanța, am alocat separat bani pentru cele de masă, care vor fi finanțate în continuare prin Legea nr. 350/2005, iar asociațiile sportive care s-au remarcat prin rezultate, prin Legea nr. 69/2000. Așteptăm ca reprezentanții asociațiilor să vină cu proiecte pentru a le putea da bani - 3,5 milioane de lei“, a mai spus Cristinel Dragomir.