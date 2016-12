Sportul, în derivă

Fostul număr 1 al tenisului mondial, Ilie Năstase, a găsit o rezolvare a crizei în care a intrat sportul din România de câţiva ani. „Nasty” spune că ar aduce bani cu lopata la MTS dacă ar face echipă cu Ion Ţiriac. “Dacă nu va veni o persoană renumită la minister, sportul va muri. Acea persoană trebuie să cerşească, în sensul bun al cuvântului, să meargă pe la companii cu traista, să aducă bani pentru sportivi, aşa cum am făcut eu când eram preşedinte la Federaţia Română de Tenis”. El a adăugat că, acum, sportul nu are conducere, nu are preşedinte, e o agenţie de manechine. „Dacă fac mâine un minister cu Ţiriac aduc bani cu lopata. Vor face cu toţii sport, nu va fi buget redus cu 23%. Dar nu ne-ar lăsa politicienii, că aşa e în România. Valorile sunt puse la zid, trebuie să fii în partid ca să reuşeşti”, a declarat Năstase într-un interviu acordat presei centrale. Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis afirmă că sportul e marginalizat în România şi îi prevede un viitor sumbru dacă nu se vor lua măsuri în cel mai scurt timp. „Trebuie să-i luăm pe cei mai buni jucători din ţară şi să învestim mulţi bani în ei, să avem buget rezonabil. Sportul a decăzut. Nu mai e o prioritate, e mai rău că în anii trecuţi. A fost pasat la Ministerul Educaţiei. Dacă tot vor politicienii să se debaraseze de el, să-l desfiinţeze şi să rămână numai fotbalul. Asta vor politicienii”, a mai spus Ilie Năstase.