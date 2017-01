Sportul în universităţi, criteriu de performanţă

Numărul orelor de sport în universităţi va reprezenta un criteriu de apreciere în metodologia Ministerului Educaţiei începând cu acest an universitar, a anunţat, vineri, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu. „În acest an, sportul este una dintre temele noastre importante. Anul acesta este anul în care, în programa şcolară în învăţământul preuniversitar, sportul a intrat ca şi disciplină cu un număr de ore mai mare, iar toate universităţile vor avea criteriu de performanţă introducerea unui număr cât mai mare de ore de sport şi va fi un criteriu pentru apreciere în metodologia noastră viitoare, repet, începând cu acest an universitar", a explicat ministrul delegat Mihnea Costoiu. Acesta a participat vineri, alături de secretarul de Stat pentru învăţământ superior, Gigel Paraschiv, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, Gheorghe Hagi şi viceprimarul Sectorului 6, Gabriel Petrea, la un meci demonstrativ în deschiderea Campionatului Naţional de fotbal organizat, în perioada 13-15 septembrie, de Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR). „A fost greu. Greu, dar frumos, pentru că nu am mai jucat de mult, trebuie să recunosc, fotbal, mai mult ne ocupăm cu baschetul. Mi-a priit. Important este că facem mişcare şi important este că studenţii, copiii sunt cu noi şi că putem să dăm un semnal de început de an şcolar şi universitar încurajând sportul", a mai spus Costoiu. Totodată, el a adresat şi un mesaj copiilor din Galaţi afectaţi de inundaţii şi a promis să-i ajute cu rechizite. „Avem un mesaj şi pentru cei care astăzi sunt într-un necaz mai mare, copiii din Galaţi. Săptămâna viitoare vom merge împreună cu toţi colegii şi cu studenţii de astăzi pentru a le da rechizite şi a îi ajuta să îşi facă una dintre şcoli", a declarat ministrul delegat pentru Învăţâmânt Superior, după meciul de fotbal.

La rândul său, preşedintele Federaţiei de Rugby, Alin Petrache, a susţinut importanţa sportului în viaţa de zi cu zi şi a remarcat lipsa rezultatelor sportive în cadrul universităţilor. „Am făcut mişcare, asta înseamnă sportul. Într-un final, nu este numai o competiţie, important este să şi participi. În general, mişcarea universitară a dispărut pe moment, mişcarea bună universitară care a fost pe vremuri, echipe universitare puternice care participau în tot ceea ce înseamnă echipe de volei, handbal, rugby, baschet. Sper, cu aceste mişcări pe care le organizează prietenii şi colegii noştri, să ridicăm din nou echipele universitare. Categoric, sprijinul stă întotdeauna în ministere. Cu cât alocă fonduri mai multe, cu atât noi, federaţiile, vom avea jucători la echipele naţionale", a afirmat Petrache. La concursul organizat de UNSR participă echipe de studenţi din 14 centre universitare. Evenimentul fotbalistic studenţesc are ca scop promovarea şi conştientizarea în rândul tinerilor a necesităţii unui stil de viaţă echilibrat şi sănătos. La Campionatul Naţional de fotbal al UNSR, care se va desfăşura în sala de sport a Universităţii Politehnica Bucureşti, se vor întrece reprezentanţii studenţilor din Bucureşti, Craiova, Iaşi, Constanţa, Timişoara, Petroşani, Târgu Jiu, Târgu Mureş, Bacău, Reşiţa, Braşov, Piteşti, Ploieşti şi Galaţi. Partenerii UNSR la organizarea acestui eveniment sunt Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Primăria Sectorului 6, Centrul Cultural European Sector 6, Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti, Clubul Sportiv Universitar Ştiinţă Bucureşti.