Sportul, portiţa de scăpare din mediul rural

În pragul finalizării noului teren de minisport din Amzacea, primarul Constantin Radu declară că are în plan şi înfiinţarea unui club de handbal, unde vor juca elevii care aparţin Şcolii generale cu clasele I-VIII. Edilul este de părere că acest club ar putea avea rol de „rampă de lansare” pentru pasionaţii de handbal din Amzacea către o echipă mare. „Este nevoie şi de un asemenea club, deoarece terenul de sport este aproape gata. Terenul are toate dotările necesare, iar copiii se pot antrena în tihnă, deoarece beneficiază de cele mai bune condiţii. În plus, mă gândesc că cei mai buni handbalişti ar putea intra în vizorul cluburilor de la oraş, unde-şi pot asigura viitorul în handbal. Poate vor avea şansa să plece la o echipă mai bună...”, a declarat Radu. Edilul susţine că va căuta un antrenor care să aleagă jucători, că va sprijini echipa de handbal cu echipamentele necesare şi că va suporta cheltuielile de transport, în cazul unor deplasări. Primarul este de părere că planurile sale sunt realizabile, având în vedere că, în anii anteriori, şase copii din Amzacea au reuşit să se înscrie în clubul de rugby Farul.