Sportul şi cafeaua protejează împotriva cancerului de piele

Sportul şi consumul de cafea protejează împotriva cancerelor de piele provocate de razele soarelui, potrivit unui studiu care va fi publicat în curînd. Potrivit materialului care va apărea în revista Proceedings for the National Academy of Sciences (PNAS) şi care a fost realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea Rutgers din New Jersey, consumul moderat de cofeină în asociere cu exerciţiul fizic permit prevenirea efectelor cancerigene determinate de expunerea la raze ultraviolete.

Potrivit Institutului Naţional pentru prevenirea Cancerului, cancerul de piele cauzat de expunerea la soare este cel mai frecvent întînit în SUA, cu peste un milion de cazuri pe an. Cercetătorii de la Universitatea Rutgers au demonstrat că, la şoareci, o combinaţie de exerciţii fizice şi cofeină protejează de efectele distrugătoare ale ultravioletelor, distrugînd celulele precanceroase. Cercetătorii au studiat o specie de şoareci extrem de vulnerabilă la razele soarelui. Un grup a consumat apă conţinînd cofeină, unul a făcut exerciţii şi un al treilea a combinat cele două metode, în timp ce al patrulea grup nu a consumat cofeină şi nici nu a făcut exerciţii. Toate grupele de şoareci au fost expuse la ultraviolete, grupul care a consumat cofeină şi a făcut exerciţii fizice arătînd o capacitate de distrugere a celulelor canceroase mai mare decît a celorlalte grupe de şoareci.