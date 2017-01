Sporturile nautice, baza turismului de aventură la Marea Neagră

PROIECT Vacanţele pe litoralul românesc nu mai înseamnă doar mare, soare şi nisip, ci şi posibilitatea de a practica turismul de aventură. De asta s-au convins autorităţile din cinci ţări care au realizat un proiect-pilot ce presupune dezvoltarea unei reţele de turism de aventură în regiunea Mării Negre. Concret, Prefectura Constanța dorește să promoveze, cu precădere, în județul Constanța sporturile nautice, traseele de enduro și cursele cu ATV. Finanţat cu bani europeni, proiectul este derulat de Prefectura Constanţa, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism şi instituţii similare din patru regiuni - Chişinău (Moldova), Stara Zagora (Bulgaria), Batumi (Georgia) şi Kastamonu (Turcia). Subiectul a fost discutat, ieri, de managerul proiectului, Filiz Ismail-Pârcălabu, care a spus că Dobrogea are un mare potenţial pentru turismul de aventură, unde se pot practica în special sporturile nautice, care sunt la mare modă. ”Constanța are un segment de turism neexploatat, care ar putea oferi o alternativă celor dornici de adrenalină. În plus, există un interes larg şi pentru pescuit”, a spus Filiz Ismail-Pârcălabu. Ea adăugat că un prim pas în acest proiect este organizarea unor curse de ciclism.

PROMOVARE Ideea turismului de aventură este susținută și de agenții de turism din Constanța. ”Este o propunere excelentă să dezvoltăm turismul în direcția aceasta, pentru că am văzut că se practică din ce în ce mai mult sporturi acvatice la Marea Neagră, care ar putea fi cuprinse în pachetele turistice. O altă zonă din Dobrogea care s-ar preta turismului de aventură este Delta Dunării, unde pescuitul și înnoptatul în zone sălbatice ar prinde bine. Pobabil că turistul va fi dispus să plătească pentru un sport extrem în defavoarea unei nopţi în club”, a afirmat Liliana Cojocaru Șerban, directorul unei agenţii de turism.