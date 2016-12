Sporul natural al populației, negativ în luna iulie

Sporul natural a fost negativ în luna iulie 2016, de 2593 persoane, în condițiile în care în luna iulie 2016 au fost născuți 16.373 de copii, cu 1.143 mai mulţi copii decât în luna iunie 2016, iar numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate a fost de 18.966, cu 1.846 mai puţine.

Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna iulie 2016 a fost de 112, în scădere cu 15 faţă de luna iunie 2016 (127 decedaţi sub 1 an). În luna iulie, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 19.433 căsătorii, cu 5.808 mai multe decât în luna iunie 2016. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.069, cu 383 mai puţine decât în luna iunie 2016.

Sporul natural a fost negativ atât în luna iulie 2016 (2593 persoane), cât şi în luna iulie 2015 (2194 persoane).