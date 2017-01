Sporul natural al României rămîne negativ

În ciuda creşterii numărului de nou-născuţi, sporul natural al populaţiei României se menţine negativ. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), scăderea numărului populaţiei a continuat şi în luna ianuarie a acestui an, înscriindu-se în tendinţa ultimilor ani. În prima lună a anului, s-au născut peste 20.000 de copii, cu 5.000 mai mulţi decît în luna precedentă, însemnînd o creştere a ratei de natalitate la 11 născuţi-vii la mia locuitori, faţă de 8,2 la mie în decembrie 2007. În acelaşi timp, rata mortalităţii a crescut de la 12,6 decedaţi la mia locuitori, în luna decembrie, la 13,4 la mie, în luna ianuarie, cînd s-au înregistrat aproape 24.500 de decedaţi, cu 1.400 mai mult decît în luna precedentă. Totodată, rata mortalităţii infantile (decedaţi sub un an la mia de născuţi-vii) a înregistrat o scădere, de la 13,9 la mie, în luna decembrie, la 10,8 la mie, în luna ianuarie. Sporul natural (numărul născuţilor-vii minus numărul decedaţilor) a rămas negativ, dar a scăzut de la -8.000 de persoane, în luna decembrie, la -4.300 de persoane, în luna ianuarie. Potrivit INS, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în ianuarie, aproape 5.400 de căsătorii, în scădere cu 1.300 comparativ cu luna precedentă, respectiv 2,9 căsătorii la mia de locuitori, faţă de 3,6 la mie, în luna decembrie. De asemenea, prin hotărîri judecătoreşti definitive s-au pronunţat peste 1.500 de divorţuri, în scădere cu 1.600 de cazuri, rata divorţialităţii devenind, în ianuarie, de 0,83 divorţuri la mia de locuitori, faţă de 1,72 la mie, în luna precedentă. Faţă de luna ianuarie 2007, numărul născuţilor a fost mai mare cu 1.300, determinînd o creştere a ratei natalităţii de la 10,3 la mie la 11 la mie. Totodată, numărul decedaţilor a fost cu 1.100 persoane mai mic decît în luna ianuarie 2007, iar rata mortalităţii a scăzut de la 14 decedaţi la mia de locuitori la 13,4 la mie. Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, rata mortalităţii infantile s-a redus de la 15,5 la 10,8 decedaţi sub un an la mia de născuţi-vii, dar sporul natural a rămas negativ, atît în luna ianuarie 2007 (-6.800 de persoane), cît şi în luna ianuarie 2008 (-4.300 de persoane). INS mai informează că rata nupţialităţii a fost, în luna ianuarie, de 2,9 căsătorii la mia de locuitori, faţă de 6,7 la mie, în luna ianuarie a anului trecut. Totodată, creşterea numărului de divorţuri a modificat rata divorţialităţii de la 0,77 la 0,83 divorţuri la mia de locuitori. INS anunţa, luna trecută că, în 2007, populaţia României a continuat să scadă, născîndu-se aproape 214.000 de copii, cu circa 6.000 mai puţini decît în 2006, dar s-a redus mortalitatea generală şi infantilă şi a crescut numărul căsătoriilor, datorită ajutorului financiar acordat de stat. Potrivit Statisticii, tendinţa de scădere a populaţiei s-a păstrat din cauza valorilor negative ale sporului natural (-38.500 de persoane), astfel încît la 31 decembrie 2007 populaţia României a fost estimată la 21,53 milioane de persoane, comparativ cu prima lună a anului, cînd populaţia României a fost de 21,57 milioane de persoane.