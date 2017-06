Sporul natural rămâne negativ, deși s-au născut mai mulți copii

Sporul natural a rămas negativ și în luna martie a acestui an, decedații având un excedent față de născuții-vii cu 7.420 persoane, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). În luna martie 2017, s-a înregistrat nașterea a 15.051 copii, cu 2.035 mai mulți copii decât în luna februarie 2017. Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna martie a fost 22.471, cu 238 mai puține decât în luna februarie 2017. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an a fost de 108, în creștere cu 3 față de luna februarie 2017. Față de luna martie a anului trecut, numărul născuților-vii a fost mai mare cu 232, iar numărul persoanelor care au decedat a crescut cu 300. Sporul natural a fost negativ atât în luna martie 2017 (-7.420 persoane), cât și în luna februarie 2016 (-7.352 persoane), precizează INS. Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 29 mai mic în luna martie 2017, decât cel înregistrat în luna martie 2016. Față de aceeași lună din anul precedent, numărul căsătoriilor a fost, în luna martie 2017, cu 697 mai mic iar divorțurile cu 278 mai puține.