Sporuri majorate

09:40:59 / 19 Iunie 2014

brazilia,thailanda,venezuela,chile ,romania \tari surori oare in ce ?

NU STIM SE FACE CA BANII AJUNG TOT LA COMISARI SEFI,GENERALI ,CHESTORI ETC CARE AU AJUNS SA IA MAI MULT DECIT ORICE INTELECTUAL CHIAR CU 2,3 FACULTATI IN SPATE LUCRU INADMISIBIL IN OCCIDENT UNDE ACESTE STRUCTURI DE ORDINE PUBLICA AU CELE MAI MICI VENITURI.NUMAI IN SISTEMELE DICTATORIALE DIN AMERICA DE SUD,ASIA ETC SINT PLATITI REGESTE SA APERE SISTEMUL.AM INTELEGE MARIRI PTR CEI DIN TEATRELE DE OPERATIUNI DAR PTR FRECANGII DIN BIROURI LE AJUNGE CIT AU,UN DOCTOR SA IA JUMATATE CIT UN MILITIAN UNDE DRACU AM MAI VAZUT ASTA ?