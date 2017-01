„Spotlight“ sau victoria celei de-a patra puteri în stat la gala Oscar

Ediția din acest an a premiilor Oscar a adus o victorie indirectă presei de bună calitate, prin premierea cu cea mai înaltă distincție a peliculei ”Spotlight”, povestea reală a unor jurnaliști de la ”Boston Globe” care au riscat totul pentru a scoate la lumină uriașul scandal de abuzuri sexuale mușamalizat de Arhidioceza Catolică locală. Poate că vizita Papei în SUA a redeșteptat amintirea acestui scandal, accentuând interesul pentru filmul realizat impecabil. Leonardo DiCaprio a primit, în sfârșit, Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, după patru nominalizări de-a lungul carierei, însă lungmetrajul care i-a adus statueta nu a fost declarat cel mai bun film, aceasta fiind, oarecum, surpriza serii la Oscaruri. La capitolul surprize s-ar încadra și faptul că România a mizat pe Ungaria și a câștigat! ”Son of Saul”, co-producția propusă de Ungaria pentru cel mai bun film străin, cu actorul român de origine maghiară Levente Molnar într-un rol principal, și-a adjudecat Oscarul la categoria respectivă. La surprize neplăcute i-am putea aminti pe Steven Spielberg și Tom Hanks, ambii... neobservați de Academia americană de Film, anul acesta.

Pelicula ”Spotlight”, în regia lui Tom MacCarthy, a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun film al anului. Filmul, cu Mark Ruffalo, Michael Keaton și Rachel McAdams în rolurile principale, spune povestea adevărată a jurnaliștilor de la publicația ”Boston Globe” care au descoperit un uriaș scandal de abuzuri împotriva copiilor, acoperit de Arhidioceza Catolică locală, scandal ce a zguduit din temelii încrederea în Biserica Romano-Catolică. Acest film a fost recompensat și cu Oscarul pentru scenariu original și a mai fost nominalizat la patru premii: cel mai bun actor în rol secundar, pentru Mark Ruffalo, cea mai bună actriță în rol secundar, pentru Rachel McAdams, regie pentru Tom McCarthy și, respectiv, pentru montaj.

În sfârșit, anul acesta, Leonardo DiCaprio a plecat acasă cu Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal, un premiu de... anduranță, la propriu și la figurat, am putea spune, dacă ne gândim că, în trecut, actorul a avut roluri care poate au impresionat mai mult spectatorii, dar i-au adus doar nominalizări, iar acum, eforturile fizice extraordinare la care l-a supus acest rol de compoziție au fost cele care i-au fost răsplătite de fapt. O interpretare impresionantă, oricum, care a pus în valoare întreaga poveste, inspirată de romanul lui Michael Punke, bazat pe fapte reale. Acţiunea se petrece în America de Nord, în 1823, iar în centrul ei se află Hugh Glass (DiCaprio), un comerciant de blănuri care este prins de un urs grizzly, sfârtecat și abandonat de camarazii săi.Filmările au avut loc în condiții extrem de dure, iar regizorul Alejandro Inarritu a filmat o singură oră pe zi în natură, pentru a putea folosi lumina naturală în film. Pentru ca scenele să fie cât mai reale, actorii n-au ezitat să doarmă în carcase de animale, iar într-una din scene, Leonardo DiCaprio a mâncat ficat crud de bizon. Filmul i-a adus regizorului mexican Alejandro Inarritu un Oscar pentru regie. De altfel, el a mai câștigat două premii Oscar la gala de anul trecut, pentru regie și scenariu original, cu producția ”Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)”, și a fost nominalizat la categoria regie și cu producția ”Babel” (2006).

Cea mai bună actriță în rol principal a fost declarată Brie Larson, pentru rolul din ”Room”, film care vorbește despre evadare și luptă, dar în primul rând despre relația dintre un băiat și mama sa.Brie Larson a luat cel dintâi Oscar din carieră, după prima nominalizare.Cel mai bun actor în rol secundar a fost ales Mark Rylance, pentru rolul din ”Bridge of Spies”, în regia marelui Steven Spielberg. Din păcate, Spielberg nu a avut noroc, anul acesta, la Oscarul pentru regie. El a propus publicului un episod din Războiul Rece în care un avocat american, interpretat de Tom Hanks, nici acesta mai norocos la Oscarul pentru rol principal, este recrutat pentru a apăra în instanță un spion sovietic, interpretat de Mark Rylance, și apoi ajută CIA să realizeze un schimb cu un pilot american capturat de sovietici.Acesta este primul Oscar obținut de Rylance, care s-a aflat, de asemenea, la prima nominalizare.

Un Oscar îndelung ovaționat este cel pentru cea mai bună coloană sonoră: ”The Hateful Eight”, a marelui compozitor Ennio Morricone. Un alt Oscar în asentimentul criticilor și publicului, deopotrivă, ar fi și cel de la categoria film de animație, unde ”Inside Out” a fost vedeta incontestabilă. Regizorii Pete Docter și Ronnie Del Carmen au realizat un film de animație despre emoțiile unei adolescente, Bucuria, Frica, Mânia, Dezgustul și Tristețea, care luptă împreună pentru a-i salva amintirile din copilărie, un mesaj pentru copii și nu numai, un film animat cu o poveste etern valabilă.

