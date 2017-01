SPP şi STS ar putea ajunge direcţii în ministere, iar CNI în subordinea Parlamentului

Chiar dacă a fost implicat într-un accident de circulaţie, premierul nu stă degeaba. Pentru că între el şi şeful statului există o dispută pe tema legilor siguranţei naţionale, el a făcut o mişcare surprinzătoare, c-aşa-i în şah! Doi oameni de încredere ai lui Tăriceanu au pregătit un proiect de lege - cadru care aduce schimbări majore în ceea ce priveşte siguranţa naţională. Proiectul, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de Radu Stroe, şi Departamentul pentru probleme de securitate naţională, al cărui preşedinte este Marius Oprea, precizează că Direcţia de Protecţie şi Pază este structură departamentală în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar directorul acesteia are rang de secretar de stat în minister. De asemenea, Direcţia de Telecomunicaţii Speciale este structură departamentală în cadrul Ministerului Comunicaţiilor, iar directorul acesteia are rang de secretar de stat în minister. Proiectul stabileşte că toate serviciile de informaţii vor fi sub controlul Parlamentului, adică vor exista comisii permanente speciale de control asupra activităţii SRI, SIE, Direcţiei de Protecţie şi Pază, Direcţiei de Telecomunicaţii Speciale, componentelor informative din structura Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. În prezent, funcţionează doar comisii permanente pentru controlul SRI şi SIE. Documentul prevede ca şi Comunitatea Naţională de Informaţii (CNI), înfiinţată la Preşedinţie, să fie trecută sub control parlamentar, exercitat de către o comisie permanentă specială. Proiectul defineşte informaţia de securitate şi destinatarii acesteia, existînd un capitol special intitulat "Informaţiile de securitate şi drepturile omului". Modalităţile de obţinere a informaţiilor de securitate respectă drepturile şi libertăţile omului şi nu aduc atingere vieţii private, iar orice persoană este protejată prin lege împotriva oricăror imixtiuni în viaţa privată. Proiectul mai prevede că orice cetăţean care consideră că i s-a îngrădit în vreun fel execitarea unui drept în contextul obţinerii de informaţii de securitate, pe lîngă exercitarea dreptului liber la justiţie, are dreptul de a se adresa comisiilor permanente din Parlament abilitate să gestioneze cazul său. La capitolul "Sancţiuni" se arată că ofiţerii de informaţii şi organele de conducere ale instituţiilor sin cadrul sistemului naţional de securitate răspund în baza legii pentru acţiunile, respectiv ordinele şi instrucţiunile emise de aceştia.