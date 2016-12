Sprijin pentru copii născuţi din mame seropozitive

Proiectul dedicat copiilor născuţi de mame infectate cu HIV “Copiii preţioşi”, al Fundaţiei Baylor România, va fi susţinut, cu jumătate din suma necesară desfăşurării activităţii timp de un an (10.000 de euro – n.r.) de către GlaxoSmithKline (GSK) România. Programul urmăreşte să faciliteze accesul la servicii medicale pentru tinerele însărcinate infectate cu HIV sau expuse la virus, să îmbunătăţească sau să menţină o stare adecvată de sănătate a acestora şi totodată să asigure un nivel cel puţin minim de îngrijire pentru nou-născuţii expuşi la HIV, respectiv să prevină problemele de sănătate şi sociale ale copiilor cu vârste cuprinse între 1 şi 4 ani, expuşi la HIV, se arată într-un comunicat al GSK România. Riscul transmiterii HIV de la mamă la copil în timpul sarcinii şi ulterior, prin naştere şi alăptare, este de aproximativ 40-45% în absenţa tratamentului profilactic şi a îngrijirii medicale şi psihosociale. Pe de altă parte, atunci când pacientele au acces la servicii medicale de calitate, acestea pot naşte copii sănătoşi, rata de transmitere scăzând sub 5%. Conform unui raport recent al Comisiei Naţionale SIDA, în România, rata de transmitere a bolii de la mamă la copil este de 19%, iar cauzele sunt lipsa unui diagnostic în timp util, lipsa serviciilor şi a tratamentelor profilactice. Fundaţia Baylor susţine unicul centru de Excelenţă Clinică HIV din ţară, la Constanţa, în acelaşi timp singurul ce poate raporta o rată de transmitere a HIV mai mică de 2%. Pentru că primul pas în prevenirea transmiterii este depistarea infecţiei, 20.000 de persoane au fost testate la Baylor, din 2007 până în 2011, iar cele depistate ca fiind seropozitive au rămas sub supravegherea fundaţiei. Beneficiarii programului, sprijiniţi de GSK, vor fi 59 de mame sau tinere însărcinate, infectate cu HIV şi 163 de copii născuţi de mame infectate cu HIV în perioada 2005-2013.