Sprijin pentru copiii din familiile sărace, pentru a merge la grădiniță

Familiile nevoiașe care au copii de vârstă preșcolară, dar nu au posibilități financiare pentru a-i susține la grădiniță primesc chiar din semestrul al doilea al acestui an școlar un ajutor în valoare de 50 de lei pe lună. Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a Legii 248/2015, care reglementează programul ”Fiecare copil în grădiniță”, lege care îi încurajează pe copii să urmeze învățământul preșcolar. În județul Constanța a avut loc, miercuri, o ședință de instruire a directorilor de unități școlare la Colegiul Național ”Regina Maria”, organizată de Inspectoratul Școlar Județean și Asociația OvidiuRo, cea care a implementat proiectul-pilot în România. ”Proiectul „Fiecare copil în grădiniță“ a început în 2010, în parteneriat cu Ministerul Educației, chiar la Constanța, în comuna Castelu, iar acum este baza Legii 248/2015, legea preluând mecanismul central al programului, respectiv acordarea unui tichet social condiționat de prezența la grădiniță. Tichetul social se acordă cu niște condiții: venitul pe membru de familie să nu depășească 284 de lei, vârsta copilului să fie între 3 și 6 ani și, bineînțeles, să fie prezent la grădiniță”, a explicat reprezentantul Asociației OvidiuRo, Oana Stănescu. Scopul proiectului este de a reduce abandonul școlar, sărăcia și excluziunea socială, contribuind la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, care își propune să reducă abandonul școlar până la 11,3%, în condițiile în care, în 2014, rata abandonului școlar în România era de 18,5%. Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, aproximativ 110.000 de copii din România vor beneficia de tichetele sociale ”Fiecare copil în grădiniță”, dintre care aproximativ 2.000 vor fi din județul Constanța. ”Consider că programul este benefic pentru elevii din mediul rural, în primul rând pentru că îi stimulează și îi motivează să frecventeze grădinița. Sunt părinți în aceste comunități care au nevoie de sprijin pentru a-și trimite copiii la grădiniță”, a explicat directorul Școlii gimnaziale nr. 1 Poarta Albă, Florentina Mangri, care are în subordine două grădinițe: Grădinița cu Program Normal Poarta Albă și cea din Nazarcea - sat Galeșu.

CUM SE OBȚIN TICHETELE Copiii eligibili pentru acest program sunt identificați de asistenții sociali din primării, pe baza unui dosar social. Stimulentul acordat sub formă de tichet social este acordat pentru perioada septembrie - iunie, pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere, completate de părinți sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social, acolo unde este cazul. Tichetele vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezențe completat de educatori. Banii necesari pentru plata stimulentelor se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adaugată.

Asociația OvidiuRo a anunțat că ia în calcul inclusiv acoperirea din surse private, în acest an, a costurilor tichetelor sociale pentru 3.000 de copii care nu au acte de identitate, ce nu intră sub incidența Legii nr. 248/2015, până la găsirea unor soluții sustenabile. ”Întrucât primul an de implementare are un rol-cheie în succesul programului național, OvidiuRo va organiza un concurs național în urma căruia va susține financiar și logistic, din surse de finanțare privată, 10 județe cu număr mare de copii săraci, oferindu-le echipelor locale suport pentru implementarea tuturor componentelor programului-pilot „Fiecare copil în grădiniță“ (dincolo de tichetele sociale pentru grădiniță, acoperite de la bugetul de stat), cum ar fi rechizitele necesare la clasă”, au anunțat reprezentanții Asociației.