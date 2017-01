Sprijin pentru familiile îndoliate din Ghindăreşti

Tragicul accident produs, joi dimineaţă, în Ungaria, la 30 de kilometri de graniţa cu România, între localităţile Mako şi Szeged, în urma căruia şapte români au murit şi 16 au fost răniţi, a mobilizat reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa. 13 din pasagerii autocarului implicat în cumplitul accident au plecat din localitatea constănţeană Ghindăreşti şi se îndreptau spre Cehia, pentru a lucra în agricultură sau în construcţii. Trei dintre pasagerii din Ghindăreşti, dintre care doi fraţi, au murit pe loc, iar un al patrulea se află încă în stare foarte gravă, în Ungaria. Constănţenii îşi cumpăraseră bilete de la agenţia “Atlassib”, însă maşina în care călătoreau aparţine societăţii transportatoare “Orland”, din Cehia, partenera agenţiei româneşti, care efectua curse regulate între Constanţa şi Praga. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a declarat ieri că instituţia pe care o conduce a luat deja legătura cu Consulatul României din Szeged şi va ajuta toate familiile din Ghindăreşti, atît moral, cît şi financiar, pentru a reuşi să traverseze momentele grele prin care trec. „Transmit condoleanţe familiilor îndoliate Arhip Maxim, Arhip Ivan şi Sava Ion. Această tragedie a zguduit întreaga suflare românească, iar faptul că trei dintre victime sînt din localitatea Ghindăreşti reprezintă o tragedie în plus pentru noi. Ştim foarte bine ce greutăţi materiale sînt în această localitate din nord-estul judeţului şi cunoscînd faptul că foarte multe persoane din sat au plecat la muncă în străinătate pentru a-şi întreţine familiile, am hotărît să ne implicăm”, a declarat Constantinescu. Preşedintele CJC a vorbit ieri cu consulul României din Szeged, Constantin Aron, pentru a urgenta îndeplinirea formalităţilor necesare repatrierii corpurilor celor trei constănţeni şi pentru a afla dacă s-a ameliorat starea de sănătate a celuilalt, Tudor Leontin, cumnatul celor doi fraţi morţi în tragedie, şi care, în prezent, este internat la terapie intensivă. „Tudor Leontin este în comă profundă, cu puţine şanse de supravieţuire. Am vorbit cu soţia domnului Leontin, Maria Arhip, şi i-am transmis că sînt de acord să suportăm din bugetul CJC transportul dînsei la spitalul din Szeged pentru a putea fi alături de soţul ei”, a spus Constantinescu. Referindu-se la cele trei persoane care şi-au pierdut viaţa, preşedintele CJC a declarat: „Vom suporta toate costurile necesare transportului celor trei de la Szeged acasă, în condiţii de maximă civilizaţie şi decenţă şi cheltuielile de înmormîntare”. El a adăugat că, luni, directorul Direcţiei de Administraţie Publică din cadrul CJC, Cristinel Dragomir, va pleca în Ungaria cu documentele necesare pentru urgentarea procedurilor privind elibararea paşapoartelor de deces şi transportul celor trei victime în ţară. „Obligativitatea legală a transportării celor trei victime o are firma cehă Orland, întrucît cetăţenii români erau asiguraţi, dar pentru că, în urma discuţiilor cu consulul Constantin Aron, am înţeles că reprezentanţii firmei de transport nu şi-au exprimat încă disponibilitatea de a-şi îndeplini această obligaţie, anunţ public că, în caz de nevoie, CJC va suporta şi cheltuielile de transport”, a mai spus Nicuşor Constantinescu.