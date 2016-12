Sprijin pentru IMM-uri

Vicepreşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici (AIPPIMM), Dumitru Nancu, a anunţat, vineri, la Constanţa, într-o conferinţă de presă, că procedurile administrative pentru IMM-uri vor fi simplificate prin introducerea de birouri unice „One Stop Shop”. Aceste birouri fac parte dintr-un proiect finanţat de Uniunea Europeană, care are un buget de 5.175.000 lei. „Se va realiza un site în care micul întreprinzător îşi va putea înfiinţa sau dizolva o firmă, dar îşi va putea depune şi toate declaraţiile pe care le are de depus la diferite instituţii. Singurul lucru de care va avea nevoie întreprinzătorul este doar o semnătură electronică. Firmele vor comunica mai uşor cu autorităţile, scutindu-le de povara drumurilor de la o instituţie la alta”, a spus Nancu. El a mai anunţat că cele cinci programe pentru sprijinirea IMM-urilor au devenit funcţionale de ieri. Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat, programele derulându-se prin AIPPIMM, prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa. „Cel mai important program este Start - pentru înfiinţarea unei afaceri. Prin acest program se acordă finanţare nerambursabilă de 100.000 lei şi un credit de 50.000 lei, acordat de către o instituţie bancară, pe care o vom selecta în următoarea perioadă. Este un program care şi-a dovedit durabilitatea. Dacă anul trecut am avut un buget de 5 milioane lei, prin care s-au înfiinţat 89 de firme, în acest an avem la dispoziţie 6 milioane lei şi estimăm că aprox. 150 de tineri îl vor accesa”, a spus Nancu. O altă noutate prezentată de Nancu este faptul că, dacă anul trecut era nevoie de 15% cofinanţare proprie, din partea tânărului, anul acesta nu va mai fi nevoie de acea cofinanţare. Creditul pe care-l va obţine de la instituţia financiar-bancară va fi garantat sută la sută de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. În ceea ce priveşte incubatorul de afaceri de la Mangalia, vicepreşedintele AIPPIMM a declarat că acesta a fost înfiinţat, iar săptămâna viitoare va fi selectat administratorul acestuia. El a spus că IMM-urile selectate în program, 100 la număr, beneficiază de alocaţii financiare nerambursabile pentru achiziţionarea de echipamente necesare începerii activităţii, iar pe toată durata ciclului de incubare, de până la 36 de luni, de decontarea parţială a a costurilor cu utilităţile şi a costurilor cu serviciile de consultanţă. „Sperăm ca deschiderea incubatorului să se facă pe 26 mai”, a spus Nancu.