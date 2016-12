Sprijin pentru viitorii campioni ai Constanţei

Performanţa în orice domeniu presupune, pe lângă talent şi multă muncă, şi anumite costuri, care nu sunt la îndemâna tuturor. Din acest motiv, mulţi dintre tinerii talentaţi ai României sunt nevoiţi să abandoneze cariera visată. Pentru a veni în sprijinul viitorilor campioni, doi tineri constănţeni excepţionali, Smaranda Constantinescu, fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, şi prietenul ei, Vlad Ţîru, au organizat o nouă ediţie a Balului de Safir, acţiunea fiind găzduită de Pavilionul Expoziţional Constanţa. Evenimentul de caritate, ajuns la cea de-a doua ediţie, a oferit sprijin financiar pentru 11 copii şi tineri cu rezultate excepţionale în sport, ale căror familii au o situaţie materială precară. „Dacă la ediţia de anul trecut am ajutat tinerii cu rezultate deosebite la învăţătură, în acest an am dorit să ne îndreptăm atenţia către viitori sportivi şi viitori artişti ai Constanţei. Sperăm ca acest eveniment să devină o tradiţie pentru oraşul Constanţa”, a declarat Vlad Ţîru. Fie că au făcut donaţii directe, fie că au licitat pentru o sticlă de vin de colecţie, invitaţii Balului de Safir au demonstrat că ştiu ce înseamnă să ajuţi. Aşa se face că, la finalul serii, fiecare copil a primit câte o mie de dolari. „Am învăţat de la părinţii noştri ce înseamnă să dăruieşti şi ne bucurăm că am reuşit să ajutăm aceşti tineri deosebiţi”, a spus, la rândul ei, Smaranda Constantinescu. Printre cei care au venit în sprijinul beneficiarilor Balului de Safir s-a numărat şi producătorul agricol Marius Boroi, care a reuşit să-şi pornească afacerea în urma sprijinului primit din partea CJC. „Am donat 2.000 de lei pentru aceşti tineri, care reprezintă viitorul nostru”, a spus Marius Boroi. La rândul său, sportivul Răzvan Florea a ţinut să-i felicite pe organizatori pentru iniţiativă şi s-a declarat mulţumit că a putut face câţiva tineri fericiţi. Emoţionaţi, cei care au primit donaţii prin intermediul Balului de Safir au spus că îşi vor ajuta şi colegii care nu au avut norocul lor.