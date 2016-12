Sprijinul pentru energia verde va fi redus

Certificatele verzi pentru energia produsă în centrale fotovoltaice vor fi cu siguranţă mai puţine în 2014, dar o decizie pripită a guvernului ar lăsa impresia de \"neseriozitate\", a declarat Zoltan Nagy-Bege, membru al Consiliului de reglementare din ANRE. \"Cu siguranţă se va reduce numărul de certificate verzi, eu personal mă aştept la sub 4 pentru energia produsă în panouri fotovoltaice în 2014. (...) O decizie pripită din partea guvernului ar lăsa o imagine de neseriozitate\", a afirmat Bege la o conferinţă pe tema energiei regenerabile. Unităţile de producţie a energiei în panouri fotovoltaice beneficiază în prezent de 6 certificate verzi pentru fiecare MWh de electricitate produsă. Potrivit lui Bege, legislaţia românească ar trebui să cuprindă şi unele obligativităţi pentru investitorii în energie regenerabilă, precum cea privind achiziţia unor echipamente de pe piaţa românească sau limitarea capacităţii instalate. \"În opinia mea, ar fi benefic să fie nişte limitări (...) suntem printre puţinii din Europa care nu avem asta în lege. Vom ajunge în 2013 ca aproape 10% din consumul final de energie să provină din surse regenerabile, ţinta pentru acest an este 14%. Deocamdată nu atingem aceste ţinte, dar din 2014 sau 2015 ne putem aştepta la atingerea acestor ţinte, iar abia atunci putem vedea scăderea\", a continuat Bege. Guvernul sprijină producţia de energie regenerabilă prin sistemul de certificate verzi. Companiile care produc energie alternativă primesc gratuit de la stat certificate verzi, al căror număr variază în funcţie de tehnologie. Certificatele verzi se acordă pentru cantitatea de energie produsă. Legislaţia obligă furnizorii să cumpere aceste certificate de la producători. Costul achiziţiei acestor certificate se reflectă în facturile finale la consumatori, astfel că preţul electricităţii a crescut şi continuă să crească. Pe de altă parte, costul tehnologiilor pentru producţia energiei alternative a scăzut. Preşedintele Asociaţiei Companiilor de Utilităţi din Energie, Silvia Vlăsceanu, prezent la conferinţă, a precizat că energia regenerabilă produsă peste ţinta stabilită prin lege nu va mai beneficia de schema de sprijin prin certificate verzi. În România funcţionează centrale eoliene de 1.600 MW, unităţi fotovoltaice de 71 MW, centrale pe biomasă de 44 MW şi microhidrocentrale, cu puteri sub 10 MW, de 453 MW. Totodată, sunt în teste centrale eoliene de 700 MW, microhidrocentrale de 2 MW şi unităţi pe biomasă de 1 MW.