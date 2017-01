Sprint după sprint

Cinci etape din cinci decise la sprint! Plutonul este nemilos, înăbuşind cinic orice tentativă de evadare de pînă acum. Şi-au încercat norocul ieri Samuel Dumoulin (AG2R Prevoyance) şi Bjorn Schroeder (Team Milram), care au evadat la kilometrul 30, punînd chiar o diferenţă sănătoasă la adăpost (13 minute, cea mai mare evadare din prima săptămînă) pentru a fi prinşi cu doar trei kilometri înainte de finalul de la Caen. Aşadar, din nou sprint, iar toată lumea se pregătea să pună banii pe „prinţul” viteziştilor, Robbie McEwen. De această dată însă, echipa nu l-a susţinut precum în precedentele două etape cîştigate şi, închis din toate părţile, „cangurul” s-a recunoscut învins... Cîştig de cauză a avut fostul campion mondial Oscar Freire (Rabobank), spaniolul înpingîndu-şi victorios bicicleta în faţa liderului clasamentului general, Tom Boonen, şi a surprinzătorului Inaki Isasi (Euscaltel). O etapă destul de liniştită, singurele tulburări fiind două căzături în pluton, una dintre ele, cea a spaniolului Egoi Martinez, de la Discovery Channel, părînd ceva mai gravă. Altfel, nimic nou, Tom Boonen purtîndu-şi tricoul galben şi în etapa de astăzi, programată între Lisieux şi Vitre (189 km), care pare din nou perfectă pentru un sprint.

Clasament etapă: 1.Oscar Freire (Spania/ Rabobank) 5h18’50”; 2. Tom Boonen (Belgia/ Quick Step) acelaşi timp; 3. Inaki Isasi (Spania/ Euskaltel) a.t.; 4. David Kopp (Germania/ Gerolsteiner) a.t.; 5. Robbie McEwen (Australia/ Davitamon-Lotto) a.t.

Clasament general: 1.Tom Boonen (Belgia/ Quick Step) 25h10’51”; 2.Michael Rogers (Australia/ T-Mobile) +13”; 3.Oscar Freire (Spania/ Rabobank) +17; 4.George Hincapie (SUA/ Discovery Channel) +17”; 5.Thor Hushovd (Norvegia/ Credite Agricole) +19”; 6.Robbie McEwen (Australia/ Davitamon-Lotto) +24”.