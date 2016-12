Spulberat în timp ce aştepta autobuzul

A MURIT PE LOC Un bărbat în vârstă de 71 de ani, fost antrenor al echipei de fotbal Portul Constanţa, şi-a pierdut viaţa ieri dimineaţă, după ce a fost spulberat din staţia de autobuz de un bolid la volanul căruia se afla un tânăr băut şi sub influenţa stupefiantelor. Potrivit anchetatorilor, Radu Popescu, în vârstă de 25 de ani, din Constanţa, a condus un autoturism marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT 88 RRP, pe strada Mircea cel Bătrân, dinspre bulevardul Ferdinand către zona Capitol. Poliţiştii au stabilit că, din cauza consumului de băuturi alcoolice şi a vitezei excesive, tânărul a pierdut controlul direcţiei în zona Centrului Militar Constanţa. În secundele următoare, maşina a ajuns pe trotuar şi l-a spulberat pe Vasile Luban, de 71 de ani, care se afla în staţia de autobuz, în refugiul din PVC. Autoturismul a mai distrus un chioşc flori şi o tarabă de ziare. În pofida eforturilor depuse de medicii care au sosit la locul impactului, viaţa bărbatului nu a mai putut fi salvată. Poliţiştii spun că, imediat după impact, şoferul BMW-ului a coborât din maşină şi a luat-o la fugă, în încercarea de a se face nevăzut.

PRINS DE UN JANDARM Pe urmele suspectului a pornit un jandarm care ieşea din tură. „Mă deplasam către sediul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (n.r. - IJJ) Constanţa când am văzut că în staţia de autobuz din dreptul Inspectoratului de Muncă a avut loc un accident provocat de un BMW. M-am oprit şi am văzut un individ care a luat-o la fugă spre strada Decebal. Mai mulţi martori au început să strige: „Prindeţi-l! El este şoferul! A omorât un om!”. Am pornit imediat în urmărirea tânărului. Acesta a încercat să se urce într-un taxi aflat pe strada Decebal, dar şoferul nu a vrut să-l primească în maşină, aşa că tânărul a continuat să alerge către bulevardul Tomis. A intrat în clubul „Cosmopolitan” şi s-a încuiat într-o toaletă. Împreună cu un bărbat care s-a prezentat ca fiind patronul localului, am mers după el şi l-am convins să iasă din cabină. Era în stare de şoc, era panicat. În cele din urmă s-a mai calmat şi l-am escortat către ieşire, unde l-am predat unui echipaj al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa”, a declarat plutonierul Florin Florea, din cadrul IJJ Constanţa.

POZITIV LA COCAINĂ Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe tânăr cu aparatul Drager şi au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Nu avea să fie singura descoperire făcută de oamenii legii. Suspectul a fost escortat apoi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge. „În urma efectuării testelor de sânge, la prima probă a reieşit o alcoolemie de 0,85 mg/l, iar la a doua o alcoolemie de 1.00 mg/l. De asemenea, s-a detectat prezenţa cocainei şi a THC-ului (tetrahidrocanabinol) în organismul său. El este cercetat acum pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducere sub influenţa stupefiantelor”, a declarat cms. şef Tudorel Dogaru, din cadrul SPR Constanţa.

SE PREGĂTEA SĂ-ŞI VIZITEZE FIICELE Vecinii familiei Luban sunt în stare de şoc. „Nu pot să cred că s-a întâmplat aşa ceva. Era un om cumsecade, politicos, care avea mereu o vorbă bună de spus. Avea o pasiune teribilă pentru fotbal. Acum îi antrena pe copiii de la Năvodari şi cred că în această dimineaţă acolo mergea. Este păcat că s-a întâmplat aşa ceva”, a declarat un bărbat. „Ştiu că urma să plece pe 2 decembrie la cele două fiice ale sale, care locuiesc în Franţa. Era foarte fericit. Îşi cumpărase deja bilete, în fiecare an mergea acolo pentru a petrece un fel de vacanţă. Cumpărase hăinuţe pentru nepoţeii lui şi abia aştepta să îi vadă. Şi acum s-a întâmplat această nenorocire. Nu este drept şi chiar nu înţeleg de ce trebuie să se petreacă astfel de lucruri”, a declarat o vecină.