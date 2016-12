Spulberată de pe trotuar şi proiectată într-un stâlp

O tânără de 27 de ani, din Constanţa, a fost rănită grav ieri, într-un accident rutier petrecut, în jurul orei 11.20, în municipiu, în zona Capelei Militare. Poliţiştii de la Rutieră spun că Marian Ciurea, de 43 de ani, din Năvodari, aflat la volanul unei autoutilitare marca Ford, cu numărul de înmatriculare CT 76 SSM, era staţionat pe strada Mircea cel Bătrân. La un moment dat, au stabilit anchetatorii, acesta ar fi plecat de pe loc fără să se asigure, şi a virat la stânga, pe strada Nicolae Iorga. Oamenii legii spun că, prin manevra sa, conducătorul auto l-a forţat pe Adrian Gombar, de 23 de ani, din Constanţa, care conducea un Volkswagen, înmatriculat CT 12 TVL, pe strada Mircea cel Bătrân, să tragă dreapta de volan pentru a evita impactul cu autoutilitara. În clipele următoare, Volkswagenul scăpat de sub control a ajuns pe trotuar şi a lovit-o în plin pe Elisabeta Toancă, de 27 de ani, care aştepta să traverseze pe trecerea de pietoni din zonă. Poliţiştii spun că victima a fost proiectată într-un stâlp de iluminat, în vreme ce Volkswagenul a lovit semaforul din intersecţie, culcându-l la pământ, după care s-a oprit într-un copac. Încă în stare de şoc după cele întâmplate, şoferul Volkswagenului a declarat: „Fata era pe trotuar, aştepta să traverseze. Nu am avut cum să o evit”. „Şoferul autoutilitarei nu s-a asigurat la plecarea de pe loc, motiv pentru care celălalt conducător auto a fost nevoit să vireze la dreapta”, a declarat ag. şef Cristian Gârţu, din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Accidentul s-a soldat cu rănirea gravă a tinerei de 27 de ani. Aceasta a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale. „Pacienta se află în comă profundă şi este internată în Secţia de Terapie Intensivă. Prognosticul este rezervat”, a declarat, ieri după-amiază, dr. Cătălin Grasa, directorul medical al unităţii sanitare. Poliţiştii de la Rutieră i-au testat pe cei doi şoferi implicaţi în accident cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.

LOVITĂ PE TRECERE Cu doar zece minute înainte, un alt accident rutier a avut loc în municipiul Constanţa, în zona Poştei. Poliţiştii de la Rutieră au stabilit că o şoferiţă de 23 de ani, din Constanţa, a condus un autoturism pe bulevardul Tomis. Ajunsă la intersecţia cu strada Ştefan cel Mare, spun oamenii legii, aceasta a acroşat o femeie de 42 de ani, din Sibiu, care traversa şoseaua pe trecerea de pietoni. Victima a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Poliţiştii au testat-o pe şoferiţă cu aparatul Drager, însă rezultatul a fost negativ. Poliţiştii continuă ancheta şi în acest caz, pentru a stabili condiţiile exacte în care s-a produs accidentul rutier.