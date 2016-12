Spulberaţi de tir

Un om a murit şi alţi patru au fost răniţi în urma unui tragic accident rutier petrecut ieri dimineaţă, în jurul orelor 09.00, la ieşirea din oraşul Techirghiol. Poliţiştii de la Rutieră spun că Vasile Ştefan, în vârstă de 47 de ani, aflat la volanul unui autotren marca MAN, cu numărul de înmatriculare CT 86 KAY, se deplasa pe Drumul Naţional 38 (Constanţa - Negru Vodă), dinspre localitatea Moviliţa, către comuna Agigea. La intrarea în oraşul Techirghiol, spun oamenii legii, pentru că nu a adaptat viteza la carosabilul umed, într-o curbă la stânga, bărbatul a pierdut controlul tirului, care a ajuns pe contrasens şi a spulberat o Dacie Papuc, înmatriculată CT 99 GGE, condusă regulamentar, dinspre Techirghiol către Moviliţa, de Stere Zdralea, de 52 de ani, din Techirghiol. În urma teribilei coliziuni, Vasile Niţu, în vârstă de 34 de ani, pasager pe scaunul din dreapta faţă al Daciei, a murit pe loc, în vreme ce şoferul şi alţi trei bărbaţi aflaţi în autoturism au fost răniţi. “Am ciupit doar puţin frâna. În secundele următoare, am scăpat tirul de sub control. Am izbit Dacia cu remorca. Nu-mi vine să cred ce s-a putut întâmpla”, a declarat şoferul autotrenului. La locul accidentului s-au deplasat patru ambulanţe şi un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea”. Răniţii au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde au rămas internaţi. Pompierii militari au intervenit pentru a preveni izbucnirea unui incendiu. Oamenii legii l-au testat pe Vasile Ştefan cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Trupul neînsufleţit al lui Vasile Niţu a fost transportat la morga cimitirului central, pentru efectuarea necropsiei. Şoferul autotrenului este cercetat acum, de poliţiştii de la Rutieră, pentru ucidere din culpă. El riscă între 12 luni şi cinci ani de închisoare. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.