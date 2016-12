“Spune adevărul puterii”, pentru sute de elevi români din Italia

Peste 200 de copii români care studiază în Italia vor beneficia de programul internaţional “Spune adevărul puterii” al Fundaţiei Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, a declarat, ieri, Kerry Kennedy, responsabil în cadrul Fundaţiei. “Am discutat despre cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe şi fundaţie pentru sprijinirea programelor care urmează să fie desfăşurate sub acest program-cadru (...). Sprijinim acest program pentru că este un program cultural şi educaţional foarte complex, care promovează respectarea drepturilor omului, conştientizarea valorii drepturilor omului şi, nu în ultimul rînd, promovarea promotorilor drepturilor omului”, a spus secretarul de stat în MAE, Bogdan Aurescu. Oficialul MAE a subliniat că un aspect important al programului este faptul că acesta vizează cu precădere elevii de liceu, care în acest fel vor avea acces direct la valorile pe care programul le aduce în atenţie. Totodată, Aurescu a subliniat importanţa implicării societăţii civile, alături de autorităţile statului în problema drepturilor omului. “Am discutat, de asemenea, cu doamna Kennedy despre programele fundaţiei din Italia, din şcolile italiene, şi am convenit să dezvoltăm în continuare cooperarea noastră astfel încît să avem în vedere şi nevoile concrete, dificultăţile pe care uneori le întîmpină copiii români din şcolile italiene”, a mai spus Aurescu, dînd asigurări în ceea ce priveşte disponibilitatea Ministerului de a contribui în mod direct la implementarea proiectului. La rîndul său, Kerry Kennedy a precizat că a discutat cu secretarul de stat Bogdan Aurescu despre un program-pilot care se va desfăşura în România începînd din luna septembrie care va viza 5.000 de elevi din licee. Totodată, ea a spus că programul educaţional al Fundaţiei va fi pus la dispoziţia celor din penitenciare. În România, proiectul include lansarea cărţii “Spune adevărul puterii” de Kerry Kennedy, premiera piesei de teatru de Ariel Dorfman, expoziţia cu fotografiile lui Eddie Adams, un simpozion dedicat drepturilor omului, precum şi programul educaţional destinat liceelor.