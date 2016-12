Spune-mi ce bei ca să-ţi spun cine eşti!

Când suneţi la o întâlnire sau îl observaţi pe tipul de la bar, puteţi afla dintr-o privire ce tip de persoană este, dacă te uiţi la ce bea. Barmanii profesionişti au dezvăluit cum pot fi interpretate indiciile oferite de alegerea băuturii pentru a-ţi face o idee cu cine staţi de vorbă. Experta în mixologie Dara Mahler, din New York, numeşte combinaţia whisky cu cola drept „o băutură de weekend pentru bărbaţii la costum”. Un tip care bea whisky cu suc pare că poate să bea opt ore în continuu, timp în care poate încheia şi afaceri, fără a se poticni vreun pic. Poate fi excesiv de macho, dar este direct şi nu îi place să piardă timpul cu jocuri inutile. Potrivit lui Jordan Catapano, care are un blog de bartendering şi este autorul unei cărţi de specialitate, un bărbat care cere lista de vinuri este de obicei interesat de arte, cultură şi călătorii. Dar dacă va comanda vinul casei fără să stea pe gânduri, înseamnă că mai are nevoie de puţină cizelare.

Băutorii de bere serviţi de barmanul Mahler sunt petrecăreţi care caută cantitatea, nu calitatea, deşi printre aceştia se mai află şi câte un fanatic al fitness-ului, atent să nu îşi strice „pacheţelele” de muşchi de pe abdomen. Tipul care valorizează cantitatea poate părea distractiv, dar consumul de cantităţi mari de băuturi alcoolice poate indica o problemă. Pe de altă parte, cei care preferă mărcile de bere mai deosebite, fabricate în berării celebre, apreciază lucrurile mai fine şi în viaţă. Un astfel de bărbat preferă să savureze îndelung un moment, nu să facă o cucerire rapidă, şi va dori o femeie pe măsură.

Cei care aleg ginul tonic sunt de obicei rezervaţi şi politicoşi, până beau un număr prea mare de cocktail-uri. „Sunt adesea tipi care ajung să fie daţi afară din bar, dar revin câteva săptămâni mai târziu de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic”, a povestit Mahler. În mod normal răbdători, înţelepţi şi foarte corecţi la serviciu, băutorii de whisky de calitate sunt bărbaţi realizaţi, dar care rar se laudă, spune barmanul Catapano. Acest tip de bărbat este adesea serios şi contemplativ, aşa că probabil caută mai mult decât o aventură.

Consumatorii de vodcă şi energizant fie sunt abia ieşiţi din facultate, fie ţin încă la anii aceia de glorie. Astfel, bărbatul care bea un astfel de cocktail este de cele mai multe ori un mare petrecăreţ căruia nu îi pasă dacă se trezeşte a doua zi fără a avea habar ce s-a întâmplat în timpul nopţii, spune Mahler. Un bărbat care bea martini probabil are bani şi vrea ca femeile să fie conştiente de acest aspect, spune Mahler. Dacă ştie exact ce vrea să aibă în pahar (o anumită marcă de martini, sec, două măsline), probabil că are şi anumite criterii în alegerea unei partenere. Poate fi greu de mulţumit, fiind cusurgiu. Băuturile cu multe culori şi umbreluţe pot părea feminine, dar nu vă pripiţi, cel care le consumă poate fi atât puternic, cât şi isteţ şi spontan. De cele mai multe ori se simte bine în pielea lui şi îi place ce-i place, iar ce au de spus ceilalţi nu contează, spune Catapano. Cum pentru prepararea unui cocktail Tom Collins sunt necesare ingrediente proaspete şi un echilibru perfect între arome, tipul care îl bea acordă o mare atenţie detaliilor şi i-ar plăcea probabil să plănuiască întâlniri deosebite. Dacă un bărbat preferă White Russian, la modă printre hipsteri, este probabil liberal, pasionat de indie rock şi de orice este retro şi va menţiona adesea filmul „The Big Lebowski / Marele Lebowski”. Poate părea că se străduieşte prea mult, însă este citit şi se exprimă bine, iar conversaţiile cu el nu vor fi niciodată plictisitoare. Dacă un bărbat nu este croit pe o anumită băutură şi tinde să îşi comande ce-ţi iei şi tu, este o persoană cu care să te simţi în largul tău şi care se va purta probabil bine cu tine, dar în timp poate fi frustrant să auzi mereu „cum vrei tu”.