Spurcăciuni social democrate!

Raportul devastator prezentat de ministrul Justiției, Tudorel Toader, după evaluarea Ministerului Public și DNA a împărțit România în mai multe tabere. Pe de o parte, unii au spus că, după ce ministrul a afirmat că DNA și-a arogat indiscutabil o atribuție constituțională care nu-i aparține, Laura Codruța Kovesi ar fi trebuit demisă. Alții s-au întrebat, însă, dacă nu cumva asistăm din nou la un pact pe Justiție. A treia tabără a afirmat că a fost o decizie înțeleaptă a lui Tudorel Toader de a nu declanșa procedurile de demitere a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și a procurorului general, Augustin Lazăr. Indiferent de comentariile ce s-au făcut în spațiul public, cert este că raportul ministrului Justiției a tulburat apele în PSD. Foştii lideri social democrați Adrian Năstase şi Victor Ponta şi actualul preşedinte PSD, Liviu Dragnea, au fost, joi, protagoniştii unui schimb de replici şi acuze pe tema Justiţiei, desfăşurat prin intermediul presei şi al conturilor de socializare, Ponta făcând front comun cu Năstase împotriva lui Dragnea. Astfel, fostul preşedinte al PSD Adrian Năstase a scris joi, pe blogul personal, despre apariţia unui nou pact de coabitare între PSD/coaliţia de guvernare şi şeful statului, în care Justiţia ar fi un „domeniu rezervat” celui din urmă. „(...) după externalizarea Justiţiei din Guvern (acceptarea unui ministru tehnocrat care să „repare” singur legislaţia în domeniul Justiţiei şi să-şi aleagă singur secretarii de stat), se conturează din nou un „domeniu rezervat“ în materia Justiţiei pentru preşedinte, cu alte cuvinte, un nou pact de coabitare”, a scris Năstase pe blog. Replica lui Dragnea nu s-a lăsat aşteptată, aceasta survenind prin intermediul unei reacţii date jurnaliştilor. „Greşeşte profund. Eu îl respect foarte mult pe domnul Adrian Năstase şi nu mă aşteptam să îl copieze pe Victor Ponta. Ar putea să mă întrebe direct”, a reacţionat Dragnea. El a negat existenţa oricărei coabitări actuale şi viitoare cu Iohannis. „Nu există niciun fel de coabitare nici din partea mea, nici din partea preşedintelui Tăriceanu cu preşedintele Iohannis. Nu este şi nu va fi niciodată. (...) Domnul Victor Ponta, în multele lui ziceri, a vorbit despre această coabitare care nu există şi nu mă aşteptam ca domnul Adrian Năstase să se inspire despre ceva care nu există”, a adăugat Dragnea.

PONTA: „LIVIU DRAGNEA A COPIAT PERFECT STILUL BĂSESCU“

Schimbul de replici l-a determinat și pe Ponta să reacţioneze, fostul lider al PSD acuzându-l, pe contul său de Facebook, pe actualul preşedinte al PSD, Liviu Dragnea, de comiterea unei „aroganţe”. „Afirmaţia lui Liviu Dragnea este o aroganţă şi o jignire inutilă, nu pentru Adrian Năstase, ci pentru noi toţi cei care am crescut şi am muncit doar în PSD!”, a scris Ponta pe Facebook, făcând aluzie la faptul că Dragnea a fost anterior şi membru al PD. „Adrian Năstase nu m-a copiat niciodată pe mine. Eu însă am încercat să îl copiez în a fi un foarte bun prim-ministru (...) Liviu Dragnea (din păcate) nu a încercat nimic din aceste lucruri - el doar îl copiază pe modelul său politic Traian Băsescu în a transforma PSD în PD-ul anilor 2000 - şi guvernarea României în conducerea Consiliului Judeţean Teleorman”, a adăugat Ponta. El l-a acuzat pe Dragnea de faptul că ar fi „copiat perfect” stilul lui Traian Băsescu şi în atitudinea pe care o are faţă de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. „De altfel, în atitudinea faţă de ministrul Tudorel Toader (când a spus primul că „nu se impune schimbarea şefei DNA“ şi că susţine orice decizie a ministrului pentru ca azi să spună exact invers) am recunoscut modul în care Liviu Dragnea a copiat perfect „stilul Băsescu““, a mai scris Ponta.