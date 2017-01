„SRI a devenit organ de cercetare penală. Ca în comunism“

15:45:11 / 13 Martie 2016

Pe poliţistul Manole...

Pe poliţistul Manole Soare din cadrul Poliţiei Băneasa nu îl cercetează nimeni. Nu îl ascultă? Nu îl interceptează? La câte relaţii are, este normal. Este un simplu agent de poliţie, dar conduce o şcoală de şoferi, fără ca el să fie şofer profesionist. Probabil că face şi evaziune fiscală, deoarece este un om foarte bogat. Lumea vorbeşte că are legături cu lumea interlopă din Bulgaria pentru trafic de migranţi şi de droguri, dar poţi să crezi tot ce spune lumea? El a lucrat şi la Poliţia din comuna Oltina, unde s-a ocupat de traficul de peşte furat din Lacul Oltina şi din Dunăre. Altă viaţă. Oare conducerea IJP Constanţa nu are timp şi de acest agent de poliţie? Oare poliţia Băneasa şi poliţia Oltina sunt sate fără câini?