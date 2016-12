SRI a primit bani mai mulţi pentru a plăti salariile… însoţitorilor de zbor

Invitat la o emisiune a unui post de televiziune pro-prezidenţial, prremierului i-a scăpat o informaţie importantă. Conform Legii bugetului pe 2012, SRI începe de anul viitor să plătească însoţitorii de zbor pe toate cursele aeriene. Trebuie subliniat că până acum SRI nu a avut niciodată sume alocate de la buget pentru astfel de plăţi. “La SRI - nu ştiu dacă e bine să spun sau nu, cred că n-o să mă condamne - gândiţi-vă că am adoptat o lege ce prevede că trebuie să ai însoţitori de bord pe avioane, care trebuie să fie plătiţi de către SRI. De anul viitor intră în plin o asemenea prevedere. Sunt din aceştia care trebuie să asigure securitatea zborului şi ăia trebuie plătiţi. Nu sunt cheltuieli de altă natură, aşa cum ar încerca unii şi alţii să spună, pentru că SRI a fost extrem de riguros cu cheltuiala banilor publici”, a susţinut Boc. Nu ştim însă când, cum şi de ce s-a luat hotărârea ca pe cursele aeriene să existe însoţitori de zbor angajaţi ai SRI. Referitor la suplimentarea importantă de buget şi pentru Serviciul de Protecţie şi Pază, Boc a declarat că aceasta este “legată în special de finalizarea unor investiţii, SPP are de finalizat un sediu, pentru că trebuie să plece din Senat”.