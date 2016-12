SRI a primit trei oferte pentru interoperabilitatea bazelor de datele ale statului

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a primit trei oferte pentru achiziţionarea de echipamente IT necesare realizării unui sistem informatic care va permite interoperabilitatea bazelor de date ale principalelor instituţii ale statului, contract estimat la 70 milioane de lei (cu TVA). Ofertele au fost depuse de asocierile formate din Logika IT Solutions, Datanet Systems, Siveco România şi Logic Computer (subcontractant), Asseco SEE România, Asseco Lietuva UAB (terţ susţinător), Oracle România (subcontractant) şi Mware Solutions (subcontractant), precum şi Datanet Systems şi Mira Telecom. Contractul prespune achiziţionarea de pachete software şi sisteme informatice, routere de reţea, servere, diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice, precum şi servicii de formare profesională şi simulare în domeniul echipamentelor de securitate. Finanţarea contractului, a cărui durată va fi de 7 luni de la data atribuirii, va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile, conform anunţului de participare publicat de Unitatea Militară 0929 Bucureşti pe www.e-licitatie.ro.