SRI, campion mondial la ascultat. Mai tare ca FBI!

04:49:25 / 12 Octombrie 2015

SRIdiotismul sanguinar a devenit anexa CIA

SRIdiotismul rromarlanesc a fost infiintat de puiul de Tzigan si satra semito-brucana ce i'au juganit pe gagautzo-ceausisti in Decembrie'nsangerat. In fruntea antiserviciului a fost pus un Maghar pe nume Asztalosz("Magureanu"), misiunea fiind teroarea antiromaneasca. Dupa 2007, secreteii Rromarlani au devenit anexa CIA; dusmanul declarat al Neamurilor si popoarelor libere. CIA, contra cost exorbitant, vinde SRI-ului ultima tehnologie de spionaj-terorism impotriva cetatenilor - FBI-ul nu are bani sa cumpere ce'si...trag Rromarlanii "aparatori" ai antisigurantei nationale. Stiind ca pardon CIA este anexa a MoSSad-ului...semit, trageti concluzia de rigoare. Se spune, ca pardon ca la Rromarlani, la nimenea. In fruntea SRIdiotismului a fost numit un...Neamt ce este agent semito-sorosist. Ba, Suca, ar zice Nea Marin, SRIdiotzii'astia ce apara, n'asa, natiudiunea Rromarlana, "e" intruchiparea abisala a urii morbide fata de aproape, ce caracterizeaza antiviata de zi cu zi din Nebunistan; bantustanul suprarealist de la Gurile Dunarii! --- Personal, am fost terorizat de catre SRI Kustendge in paginile acestui ziar. Smintitii neosecuristi, prin ciocul negru al unui cioroi, au carait: "Ai ceva in cap, da' ai ceva la cap"(???) 'R'ati ai bizdicului de smintiti si misei! Voi n'aveti nimic in tiuga, da' aveti cev la kap - pasarele si ura morbida fata de Om si Demnitatea lui! Ar trebui sa iasa'n strada Rromarlanii, si sa puna paru' pe voi! Frati Romani! In Rromarlania vegeteaza un Tzigan-Bulgar pe nume Voicu. Nebunu'asta e, cica, general al armataratei Rromarlane. Am inteles ca e agramat si a ajuns in puscarie. Ei, bine, ticalosu'asta a fost la un moment dat, persoana politicastra ce...recruta agenti pentru SRI. Una si mai suprarealista. Tziganul-Secui Vantu, "miliardaru'" ajuns in puscarie, a controlat timp de ani de zile SRIdiotismul, iar Vanghelighioana zsidano-tziganeasca a fost...ultimul Mohican ce a vrut sa inhate antiserviciul cand PSD-ul era pe val. Aferim! --- Cu mai mult de un in urma, am citit o maxima a lui Vadim despre istoricul Gheorghe Buzatu: "Acest maresal al istoriei". Inspiratie divina la Vadim, ultima victima a terorii sereiste! Prin comparatie, am inceput sa folosesc expresia "General al Spiritului Romanesc Adevarat"! Voi dezvolta subiectul si cand voi gasi in ziar un articol si despre inteligenta romaneasca, il voi expune.