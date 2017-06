SRI: Exercițiul de securitate cibernetică a fost un succes

Centrul Național Cyberint din cadrul SRI a anunațat că execițiul de securitate cibernetică a fost un succes, precizând că instituțiile de la noi din țară sunt pregătite pentru a gestiona un eventual atac cibernetic, dar trebuie să fie atente atunci când cumpără produse de securitate informatică. "Acest exercițiu a fost un real succes, infrastructura a funcționat impecabil, iar feed-back-ul de la cei 60 de participanți a fost unul foarte bun. (...) Exercițiul în sine a durat trei zile, însă pregătirea acestui eveniment s-a întâmplat pe parcursul mai multor zile cu mii de ore de muncă. Dintre cele 30 de echipe, 25 dintre ele au reușit să rezolve complet majoritatea propvocărilor tehnice, celelalte cinci, aflându-se foarte aproape de final. Dacă ar fi să dau o notă participanților, ar fi între 8 și 10, majoritatea fiind într 9 și 10. Instituțiile atât din zona publică, cât și din zona privată au echipe care pot jestiona astefl de incidente cibernetice", a declarat Anton Rog, șeful Centrului Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații. Anton Rog a explicat că instituțiile trebuie să fie foarte atente atunci când achiziționează produse de securitate cibernetică din alte țări. "În zona guvernamentală, referitor la instituțiile mai sensibile ale statului, în domeniul securității naționale, apărării, externelor, considerăm că ar trebui acordată o atenție mai mare în ceea ce privește utilizarea produselor de securitate informatică în țări, care se spune că ar putea fi ostile României. (...) În interiorul lor pot fi introduse chestiuni care în anumite locuri să producă un atac", a adăugat Anton Rog. Reprezentanții SRI au spus că au analizat și au identificat alte posibile atacuri. "Noi am făcut o analiză de comportament de analiză privind aceste atacuri și înainte de acest atac și am trimis celor 54 de echipe beneficiare ale sistemului informatic, o analiză privind posibile 10 noi atacuri ce ar putea fi utilizate. Ele pot fi sute sau mii, dar am trimis o listă cu cele mai probabile 10 noi atacuri care ar putea să se întâmple în perioada imediat următoare, adică săptămâni sau luni", a explicat Anton Rog.

Localizarea acestor atacuri, în schimb, este una foarte dificilă, spun reprezentanții SRI. În urma atacului cibernetic din weekend, Spitalul Județean din Bacău a fost afectat pierzând date legate de internarea și externarea pacienților. Reprezentanții spitalului au solicitat ajutorul Serviciului Român de Informații. "Cu toate că nu există nicio obligație din partea instituțiilor să raporteze, atunci când ni se cere ajutorul, ca în cazul spitalul județean din Bacău, care a fost atacat cu celași tip de virusur, ni s-a solicitat ajutorul și o echipă SRI a mers la spital și au recuperat peste 90% din datele pierdute. Erau date importante, internări, consultările de câteva luni", a afirmat Ovidiu Marincea. Exercițiul cibernetic organizat de SRI a avut ca scop consolidarea unui mecanism interinstituțional pentru firmele care au atribuții în domeniul cibernetic, modul de relaționare între instituțiile publice și cele private, dar și evaluarea securității cibernetice la nivel național.