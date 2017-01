SRI, implicat în scandalul dezinfectanților diluați?

• Mai multe percheziții au loc sâmbătă, 7 mai, la clădiri care aparțin Hexi Pharma, dar și acasă la patronul Dan Condrea, polițiștii și reprezentanți ai Ministerului Sănătății ridicând documente și probe și din spitalele unde au fost găsite probe neconforme, inclusiv la cele din Constanța.

Scandalul dezinfectanților diluați ai companiei Hexi Pharma, cu care multe spitale din România au încheiate contracte, „stă pe un butoi de pulbere“. Deși ancheta autorităților, care a început timid, nu arătă o situație gravă, fără precedent, lucrurile ce sunt scoase la iveală, treptat, de diferite persoane, organizații, reflectă, s-ar părea, o stare de fapt. Cine și de ce vrea ca Hexi Pharma să iasă basma curată? Faptul că, în plin scandal monstru în sistemul sanitar, și așa diagnosticat cu multe boli grave, ministrul Sănătății, dr. Patriciu Achimaș-Cadariu a dat publicității, într-o primă fază a anchetei, o situație aproape perfectă în ceea ce privește testele efectuate în spitalele din țară (doar la 5% au fost găsite nereguli), când s-a spus că biocidul Hexi Pharma este diluat, să însemne ceva??? Situația aproape roz ce a fost arătată de demnitarul din Sănătate a scandalizat o mare parte a populației. Ba mai mult, câțiva dintre români au mers la sediul ministerului Sănătății și au aruncat, în semn de protest, cu vopsea roșie pe scările instituției, încercând să șteargă urmele doar cu niște mopuri. Interesante au fost și mesajele ce au fost transmise autorităților pe o pancartă: ”Ştergem urmele crimei. Ministerul Sănătăţii, DNA, DIICOT, complici la omor”! Ce legătura ar avea în această poveste DNA sau DIICOT??? N-a trecut mult timp de la primul semnal dat de către respectivii cetățeni, că au apărut noi dezvăluiri; apare pe „lista neagră“ și SRI.

SUB ACOPERIRE?

Potrivit www.flux24.ro, care citează o intervenție a președintelui Active Watch (o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicarea liberă în interes public), Mircea Toma, la postul B1 TV, Serviciul Român de Informații (SRI) ar putea fi în spatele controversatei firme Hexi Pharma. Nu, SRI nu își face curat în ogradă cu biocidele firmei. Toma a explicat că ”atâta timp cât dosarele DNA și DIICOT ale Hexi Pharma se sting foarte repede, se pot pune semne de întrebare despre persoana sau instituția care se află în spatele acestei firme”. ”Atunci când vezi că DNA și DIICOT au avut dosare legate pe acest subiect, și s-au stins, începi să te întrebi dacă cineva vede și nu reacționează. De aceea am cerut SRI-ului să dea un raspuns. Dar trebuie să mă folosesc de o instituție care mă reprezintă, și anume de Parlament. Dacă SRI a văzut ce se întâmplă și dacă a văzut, ce a făcut? a comunicat cuiva?”, scrie flux24, care-l citează pe reprezentantul organizației. Tot Mircea Toma spune că Hexi Pharma ar putea fi chiar o firma a SRI, ”pentru că SRI are voie, legal, să nu dea socoteală despre finanțarea pe care o are, inclusiv de la societăți comerciale”. Același Toma a adăugat că, pe de altă parte, există și varianta ca SRI să nu aibă nicio implicare, și tocmai din acest motiv vrea să elimine ipoteza lansată de el, care completează că are ”nevoie să aibă încredere în SRI”. La acest link http://activewatch.ro/ro/freeex/reactie-rapida/activewatch-solicita-comisiei-parlamentare-pentru-controlul-sri-sa-verifice-relatia-sri-cu-hexi-pharma/ puteți citi scrisoarea către Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI.

”ACHIMAȘ, PE FĂRAȘ”

Precizăm că vineri seară, 6 mai, aproximativ 700 de persoane au protestat împotriva situației din sistemul medical din România. Ei au scandat: ”Achimaș, pe făraș”, ”Solidaritate pentru sănătate”, ”Sănătate pentru toți, nu doar pentru mafioți”. Participanții și-au manifestat revolta față de încercarea de mușamalizare a situației infecțiilor din spitale, precum și faptul că autoritățile au recoltat probe de pe oamenii și paturile din spitale, în loc să facă teste direct substanțelor destinate dezinfectării.

PERCHEZIȚII, DOCUMENTE RIDICATE!

Mai multe percheziții au loc sâmbătă, 7 mai, la clădiri care aparțin Hexi Pharma, dar și acasă la patronul Dan Condrea, polițiștii și reprezentanți ai Ministerului Sănătății ridicând documente și probe și din spitalele unde au fost găsite probe neconforme, inclusiv la cele din Constanța, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. Nu în ultimul rând, echipe de polițiști de la Direcția Economică din cadrul Poliției Române, împreună cu reprezentanți din MS, sunt la spitalele din Capitală și din țară unde, la verificările făcute inițial, au fost găsite probe neconorme pe dezinfectanți. Aceasta este prima acțiune de la începerea anchetei, perchezițiile fiind făcute sub coordonarea Parchetului General. Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru ”zădărnicire a combaterii bolilor” şi ”falsificarea şi substituirea de alimente sau alte produse” în cazul dezinfectanţilor din spitale, a anunțat, miercuri, Parchetul General, într-un comunicat de presă. Pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a constituit un dosar penal având ca obiect informaţiile vehiculate în spaţiul public privind dezinfectanţii produşi de o firmă autohtonă utilizaţi în unităţile sanitare.

Citește și:

În scandalul dezinfectanților: ”Ștergem urmele crimei!?”

În scandalul dezinfectanților: „pacienții, în siguranță!?“

Rezultate îngrijorătoare ale testelor din spitale. Nereguli și la Constanța