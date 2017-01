SRI, Senatul şi PSD fac presiuni asupra CCR pe pachetul „Big Brother”

Am înţeles! Pachetul „Big Brother” (completat, începând de miercuri, cu Legea securităţii cibernetice) trebuie neapărat implementat, aşa cum se află. Nu contează că este profund neconstituţional şi încalcă practic toate principiile din Constituţie care se referă la drepturile omului pe această zonă. Din ce în ce mai multe presiuni fără perdea, de o transparenţă nedorită, îşi fac apariţia în spaţiul public. După ce SRI s-a dat de ceasul morţii că fără cele trei legi nu ne poate apăra aşa cum trebuie (probabil, deocamdată de noi înşine, intervenind între noi şi device-urile pe care le utilizăm în mod frecvent), acum şi voci din zona politică îşi dau cu părerea de zor. Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a declarat: „Cele două legi sunt esențiale pentru ca instituțiile să poată să reacționeze preventiv astfel încât să ne asigure nouă securitate maximă, ca să putem beneficia de libertățile fundamentale. Legea cartelelor prepay și Legea securității cibernetice sunt importante și urgente pentru structurile de securitate națională. Eu sunt pentru securitate maximă, dar și pentru păstrarea libertăților fundamentale”. Dragnea s-a trezit şi el vorbind, preluând ideea de la procurorul general al României, Tiberiu Niţu: „Eu nu vreau să renunţăm, pentru că unul din drepturile fundamentale e dreptul la viaţă. Alt drept e cel la protecţie, atât pentru noi, copii, familii, comunitate. Eu zic că nu trebuie să fim autişti şi să nu vedem în ce zonă ne aflăm”, a spus Dragnea. În opinia sa, instituţiile statului trebuie să aibă, "în nişte limite", pârghiile necesare pentru ca siguranţa naţională a României să poată fi "efectivă". Ca o noutate pentru domnul Dragnea, exact în acele „limite” constă problema, întrucât Curtea Constituţională a României (CCR) nu le-a găsit şi, de aici, neconstituţionalitatea celor trei legi.

Preşedintele CCR, Augustin Zegrean, a declarat, joi, că CCR a fost supusă la diverse presiuni, cea mai severă chiar din partea SRI, după decizia pe Legea „Big Brother”. ”Da, SRI. A fost un comunicat foarte dur al SRI la adresa Curţii chiar după prima lege, prima decizie cu „Big Brother”. Ni se spune că am creat un vid legislativ de o gravitate excepţională, or, legea pe care am declarat-o neconstituţională nu era încă lege, vidul exista, dacă e vorba de vid”. Reamintim că reprezentanţii SRI au declarat, în 20 septembrie 2014, despre deciziile prin care aşa-zisa Lege „Big Brother” şi Legea cartelelor prepay au fost declarate neconstituţionale, că efectul acestora „a produs un vid legislativ, cu consecinţe grave, greu de anticipat, asupra securităţii naţionale”. Pe de altă parte, Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), condusă de judecătoarea Gabriela Baltag, salută decizia CCR de respingere a „Big Brother 3” (Legea securităţii cibernetice). Într-un comunicat de presă, AMR atrage atenţia că nicio situaţie sau eveniment nu justifică încălcarea legii sau a unor drepturi ale omului. De asemenea, AMR avertizează asupra criticilor, precizând că multe manifestări au reprezentat, de fapt, presuni nepermise într-un stat ce se recomandă a fi unul cu adevărat democrat. Nu în ultimul rând, AMR explică faptul că în momentul de faţă, din punct de vedere legal, există suficiente mecanisme de protejare a securităţii naţionale.

De ce nu vor „serviciile de masă”, în frunte cu SRI, să respecte secretul corespondenţei şi dreptul la viaţa privată? Probabil pentru că drepturile omului, în general, nu coincid cu interesele unor puţini aleşi, în special, iar regimul în care toată lumea ascultă pe toată lumea, fără mandate şi fără vreo teamă de repercusiuni, trebuie perpetuat?