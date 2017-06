„SRI, un rol important în conducerea procurorilor anticorupție“

David Clark, consultant politic american, susţine, într-un raport prezentat în faţa Comisiei pentru Securitate si Cooperare în Europa – US Comitetul Helsinki, că Serviciul Român de Informaţii (SRI), "succesor al Securităţii comuniste, joacă un rol important în conducerea procurorilor anticorupţie". Informaţiile apar într-un raport prezentat Comisiei US Helsinki, prezentat pe 14 iunie la Washington.

"Serviciul Român de Informaţii (SRI), succesor al Securităţii comuniste, joacă un rol important şi, în mare măsură, nedivulgat în conducerea procuraturilor anticorupţie. (..) SRI efectuează în fiecare an 20 000 de interceptări telefonice în numele DNA, iniţiază anchete DNA şi consideră că sistemul judiciar este un "câmp tactic" al operaţiunilor. Aceste activităţi nu au fost examinate în mod adecvat, iar Guvernul a refuzat să răspundă solicitărilor organizaţiilor care reprezintă judecătorii români de a investiga suspiciunile că SRI a infiltrat serviciile judiciare şi de urmărire penală", susţine Clark în raport, potrivit Mediafax.

De asemenea, David Clark susţine că în repetate rânduri judecătorii au fost "ţinte" pentru că nu au acţionat în favoarea DNA. Consultantul se referă şi la cum sunt prezentate cauzele DNA, vorbind despre prezentarea în public a celor arestaţi, scurgerile de informaţii în mass-media şi denunţurile făcute în schimbul imunităţii. Acesta precizează că sub încălcările drepturilor omului sub deviza luptei anticorupţie ar trebui să fie un motiv de îngrijorare pentru partenerii internaţionali ai României.

"Problema, aşa cum am văzut la protestele de la începutul acestui an, este că populaţia nu are încredere în capacitatea politicienilor români de a superviza activitatea procurorilor anticorupţie. DNA, DIICOT şi SRI exploatează acest fapt pentru a funcţiona dincolo de limitele controlului legitim, constituind în fapt un stat în stat", se arată in raport, Clark susţinând că "o atenţie deosebită ar trebui acordată întrebării dacă SRI funcţionează sub un control civil efectiv, aşa cum prevăd condiţiile aderării la NATO."

David Clark dă exemplu de anchete ale DNA din ultimii 12 ani care par "să aibă o legătură clară cu evoluţiile diferitelor partide politice", făcând referire şi la legătura cu celelalte puteri ale statului, în contextul implicării politice în numirea şefilor de parchete din 2013. De asemenea, acesta precizează că unitatea de parchet nu funcţionaează doar în interesul partidului aflat la putere, lăsând să se înţeleagă că în DNA sunt grupuri prin care diferiţi politicieni îşi afirmă influenţa.

Clark este autorul unui alt raport critic la adresa DNA. În raportul Henry Jackson Society, al cărui autor este, se arată că există o îngrijorare din ce în ce mai mare că serviciile române de informaţii sunt implicate pe ascuns în coordonarea unor activităţi de urmărire anticorupţie şi că alături de DNA se presupune că subminează independenţa judiciară, iar toate acestea au ca efect slăbirea unor piloni ai statului de drept.