SRI și DNA îl jelesc pe „Big Brother“

09:14:09 / 10 Septembrie 2014

Exista o democratie reala ?

cine se teme oare de ascultarea convorbirilor ? barbatul ce vorbeste cu amanta,trficantii cand negociaza vreo tranzactie,politicianul corupt sau oamenii simpli ce nu au nimic de ascuns ? in toata lumea se intercepteaza convorbirile mai mult sau mai putin oficial inclusiv in ''marea democratie'' made in USA. Nu trebuie sa ne lasam amagiti de marii politicieni care isi vad amenintate afacerile cu statul.