SS Lazio este adversara vicecampioanei României

La sediul UEFA de la Nyon s-a desfășurat luni tragerea la sorți pentru 16-imile de finală ale UEFA Europa League, în urne fiind prezent și biletul cu vicecampioana României - FCSB. Echipa antrenată de Nicolae Dică va avea un adversar de calibru - SS Lazio Roma, una dintre cele mai în formă echipe din actuala ediție a Seriei A, echipă care s-a impus recent pe terenul campioanei Italiei, Juventus Torino! Deși va avea șansa a doua la calificare, FCSB, care va juca primul meci pe teren propriu, poate specula programul foarte încărcat al echipe romane, o surpriză nefiind exclusă în această dispută! Fondată în 1900, SS Lazio are mai puține trofee interne decât rivala AS Roma, dar mai multe pe plan european, câștigând Cupa Cupelor în 1998-1999 și Supercupa Europei în 1999. Antrenată de Simone Inzaghi, SS Lazio are în lot câțiva jucători de clasă, titulari în echipele naționale - Stefan de Vrij, Lucas Leiva, Nani, Lulic, Immobile, Milinkovic-Savic, dar și Ștefan Radu, cel care ar putea să revină la naționala României anul viitor.

Programul 16-imilor de finală care se vor juca la 15 (turul) februarie și 22 (returul) februarie: Borussia Dortmund - Atalanta, OGC Nice - Lokomotiv Moscova, FC Copenhaga - Atletico Madrid, Spartak Moscova - Athletic Bilbao, AEK Atena - Dynamo Kiev, Celtic Glasgow - Zenit St. Petersburg, SSC Napoli - RB Leipzig, Steaua Roșie Belgrad - CSKA Moscova, Olympique Lyon - CF Villarreal, Real Sociedad - Casino Salzburg, Partizan Belgrad - Viktoria Plzen, FCSB - SS Lazio, Ludogorets Razgrad - AC Milan, FC Astana - Sporting Lisabona, Ostersund - Arsenal Londra și Olympique Marseille - Sporting Braga.