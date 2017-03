SSC Farul - Portul, derby constănțean în Liga a IV-a la fotbal

Cu trei zile înainte de meciul cu Portul Constanța, din etapa a 21-a a Ligii a IV-a la fotbal, SSC Farul Constanța a organizat o conferință de presă în care a prefațat acest derby local, dar a anunțat și cooptarea unui nou sponsor lângă echipă. Partida SSC Farul - Portul se va disputa duminică, de la ora 12.00, pe terenul ITC din Complexul „Badea Cîrțan“.

„Echipa va crește de la joc la joc și sperăm ca din aprilie să arate din ce în ce mai bine. Scopul nostru este câștigarea barajului de promovare, așa că vârful de formă trebuie să-l atingem în luna iunie. Avem în lot jucători cu personalități și experiență, iar noi vrem ca ei să dea totul pe teren, ca SSC Farul să ajungă acolo unde îi este locul. Toți trebuie să fie conștienți de greutatea brandului Farul, iar noi ne-am propus să terminăm acest campionat cu victorii pe linie, fără nici măcar o remiză. Partida cu Portul este la fel de importantă ca și celelalte, iar noi trebuie să ne atingem obiectivul: obținerea celor trei puncte. E o diferență între noi și celelalte echipe, care trebuie să se regăsească pe teren. Trebuie să impunem respect adversarilor de la Portul încă din primul minut și trebuie să vină și o victorie cât mai frumoasă“, a declarat Gheorghe Mina, antrenor secund la SSC Farul, care miercuri a împlinit 44 de ani.

„Începând de astăzi (n.r. - joi) mă voi ocupa exclusiv de această activitate, fotbalul. Am venit aici cu inima deschisă și am întâlnit oameni extraordinari. Atmosfera e bună, am început cu bine și sperăm să câștigăm toate meciurile din acest sezon, inclusiv cele două de la baraj. Vrem ca la vară să ne bucurăm de promovarea în Liga a 3-a, iar eu îmi doresc să debutez în Liga 1 în tricoul Farului“, a anunțat portarul Vladimir Neagu.

Lovitura de start a meciului de duminică va fi dată de o fostă glorie a FC Farul Constanța, Dumitru Nistor. În pauza meciului va fi organizată o tombolă cu premii pentru spectatori, care vor consta în obiecte promoționale cu sigla FC Farul (tricou, fular etc.). Fiecare spectator va primi un bilet cu număr, iar câștigătorii vor fi stabiliți la pauză, prin tragere la sorți. Marcel Lică a anunțat că inițiativa a fost luată de suporterii echipei constănțene și că se va repeta la fiecare meci disputat pe teren propriu.

„Începând cu meciul de duminică împotriva celor de la Portul Constanţa, Suporter Spirit Club Farul va organiza, în pauza fiecărui meci de pe teren propriu, o tombolă cu premii constând în materiale inscripţionate cu sigla echipei. Pentru început, este vorba despre un tricou de joc, un fular şi un fanion, iar în funcţie de impactul acestei acţiuni, premiile se vor diversifica. La accesul pe Stadionul ITC, fiecare spectator va primi un bilet, pe care va fi inscripţionat un număr de la 1 la 500. La pauză, unul dintre oficialii clubului va efectua tragerea la sorţi, pentru fiecare premiu în parte, după un sistem similar cu cel al loteriilor: vor fi extrase pe rând cifra unităţilor, a zecilor şi a sutelor şi astfel se va compune numărul biletului câştigător. Vă aşteptăm în număr cât mai mare la meci şi vă dorim mult succes!”, a anunțat clubul constănțean pe site-ul propriu.

ZIP ESCORT, SPONSOR LA SSC FARUL CONSTANȚA

„Astăzi semnăm un contract de reclamă și publicitate cu una dintre cele mai renumite firme de pază și protecție din România, un brand deosebit. Zip Escort întregește familia Suporter Spirit Club Constanța și suntem onorați de această asociere. E foarte important că a venit lângă noi încă o firmă constănțeană. Poate este un semnal pentru oamenii de afaceri din județul Constanța”, a declarat Marcel Lică, președintele SSC Farul.

„Pentru noi este o onoare că ne alăturăm familiei Suporter Spirit Club Constanța. Zip Escort este de 20 de ani alături de cluburile sportive și de competițiile sportive din județul Constanța și nu numai. Ne dorim să creștem alături de dumneavoastră și să contribuim la dezvoltarea fotbalului constănțean”, a spus Elena Lepădatu, director de marketing la Zip Escort, care a primit din partea lui Marcel Lică un tricou personalizat.

Programul complet al etapei a 21-a din Liga a IV-a:

sâmbătă:

Gloria Albești - Victoria Mihai Viteazu (ora 12.00 juniorii; ora 14.00 seniorii)

Viitorul Fântânele - CSO Ovidiu (12.00; 14.00)

CS Mihail Kogălniceanu - Farul Tuzla (12.00; 14.00)

Voința Valu lui Traian - Știința Poarta Albă (11.00; 13.00)

Unirea Topraisar - Gloria Băneasa (11.00; 13.00)

CS Eforie - Avântul Comana (11.00; 13.00)

CS Agigea - Sparta Techirghiol (11.00; 13.00)

duminică:

CS Năvodari - CFR Constanța (13.00; 11.00)

Partidele SSC Farul Constanța - Portul Constanța se joacă astfel: juniorii sâmbătă, de la ora 10.00, pe stadionul Portul, iar seniorii duminică, de la ora 12.00, pe terenul ITC din Complexul Badea Cîrțan.

Clasament seniori: 1. SSC Farul 60p (golaveraj 79-7); 2. CS Năvodari 51p (74-22); 3. Viitorul Fântânele 47p (69-28).

Clasament juniori: 1. CS Năvodari 55p (golaveraj 182-32); 2. Portul Constanța 55p (104-22); 3. Viitorul Fântânele 46p (90-39).

