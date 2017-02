SSC Farul a remizat cu SC Oțelul

Sâmbătă, la Constanța, cele mai valoroase echipe din Ligile a IV-a constănțeană și gălățeană, ambele aflate pe primul loc cu punctaj maxim, s-au întâlnit în al doilea joc de verificare în doar o săptămână. După ce Suporter Club Oțelul Galați a câștigat cu 4-0 meciul de sâmbăta trecută, disputat pe teren propriu, revanșa de la Constanța s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Oaspeții au condus cu 2-0, golurile fiind marcate în fiecare start de repriză, de A. Frunză (minutul 1) și de Bahnașu (min. 48), dar SSC Farul a restabilit egalitatea prin reușitele lui Florin Pătrașcu (min. 65) și Edis Abibula (min. 85).

„Nu sunt prea mulțumit de acest meci, pentru că așteptam o victorie pe teren propriu. După ce la Galați am primit mult prea ușor goluri, pe greșeli individuale, le-am cerut jucătorilor mai multă concentrare, însă iată că după numai 40 de secunde era deja 1-0 pentru adversari. Au fost două reprize total diferite, cu prima aparținând Galațiului, iar a doua de partea noastră. Am revenit pe tabelă și cred că am fi putut să câștigăm, dacă ne gândim la ocaziile create. Oțelul are o echipă tânără, cu jucători care aleargă foarte mult și care au ceva experiență, pentru că au prins câteva meciuri și la fostul Oțelul, în liga a doua. Mă bucur că am reușit să disputăm aceste meciuri amicale cu ei, pentru că au echipă bună și așa am aflat și noi cam la ce nivel ne situăm”, a declarat Ion Barbu, antrenor principal la SSC Farul.

Au jucat pentru SSC Farul (antrenori Ion Barbu și Gheorghe Mina): Neagu - Țăranu, Bumbac, Pătrașcu, D. Popa - Al. Grigoraș, I. Florea, Ochia, Șicu - Mazilu, Dorel Zaharia. Au mai intrat după pauză Meleandră, Pavlicu, Ali Ergut, Matei, Edis Abibula și Bîndar, ultimul fiind un jucător de la CS Eforie, aflat în probe.

Nu au fost utilizați Raul Gonzalez, Mândră și Iacob. Răvoiu și Măgureanu sunt accidentați, primul suferind la Galați o ruptură fibrilară la coapsa dreaptă, dar ambii vor reveni până la 11 martie, când este programat primul meci oficial din 2017. SSC Farul i-a permis lui Beșleagă să plece la Axiopolis Cernavodă, echipă care joacă în Liga a 3-a.

Miercuri, SSC Farul va disputa un joc-școală cu juniorii de la ACS Performer, în care vor fi utilizați fotbaliștii mai tineri din lot. Până la partida cu Avântul Comana, din etapa a 20-a a Ligii a IV-a, programată pe 11 martie, SSC Farul va mai disputa două meciuri de verificare: cu CS Năvodari (25 februarie, deocamdată nu se știe unde se va juca) și cu Viitorul Fântânele (4 martie, în deplasare).

TERENUL PRINCIPAL AL STADIONULUI „FARUL” A FOST ÎNSĂMÂNȚAT

Cu toate că, inițial, partida SSC Farul - SC Oțelul ar fi trebuit să se dispute pe terenul mare de la stadionul „Farul” din Constanța, gruparea constănțeană a anunțat vineri seară mutarea meciului pe terenul 2 al Complexului Sportiv „Farul”. „S-a început însămânțarea gazonului pe terenul mare. Firma care se ocupă de însămânțare a recomandat ca 90 de zile să nu se mai intre pe gazon. Ne dorim să avem terenul și suprafața de joc în stare perfectă la barajul de accedere în Liga a 3-a”, a anunțat SSC Farul pe Facebook.

CINCI SUPORTERI GĂLĂȚENI, AMENDAȚI DE JANDARMERIE

Astfel, jocul de verificare SSC Farul - SC Oțelul a avut loc pe terenul 2 al stadionului „Farul”, în prezența a aproximativ 500 de spectatori, dintre care 50 de gălățeni. Aceștia au produs ceva probleme oamenilor legii, care au fost nevoiți să intervină.

„În timpul desfășurării partidei, patru persoane cu vârste cuprinse între 24 ani și 28 ani, toate având domiciliul în Galați, au folosit materiale pirotehnice (torțe și fumigene). Deoarece fapta săvârșită este prevăzută și sancționată de Legea nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive (constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă: orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept...), jandarmii au întocmit procesul verbal de sesizare conform Codului de Procedură Penală și i-au condus pe cei patru la sediul Secției 1 Poliție Constanța în vederea continuării cercetărilor și luării măsurilor legale. Totodată, o persoană a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 500 de lei, precum și cu sancțiunea complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive de genul celor la care a săvârșit fapta, pe o perioadă de un an, pentru că și-a ascuns fața cu accesorii de îmbrăcăminte, faptă prevăzută și sancționată de Legea 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive”, a anunțat Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța.

