SSC Farul Constanța a obținut a 18-a victorie consecutivă în Liga a IV-a

21:33:05 / 28 Noiembrie 2016

ssc farul

Cum puteti spune ca acest falit de om Draica se alatura proiectului?Uitati-va la el cum este imbracat si ce pluover are pe el?El este vai mama lui,o saracie de om si voi va mandriti cu numele lui/A fost mare sportiv,dar gata sa dus este un falitA venit cu 100000 euro si va dat?Sunteti timpiti cu totii in frunte cu acest infractor Mihailescu,un individ care nu face cinste sportului constantean.Ce rol si functie are acest hot la aceasta echipa de fotbal?el se vede mare conducator.Bai vagabondule tu ai fost toata viata un escroc ,un simplu suporter ,un hot ordinar care ai furat de la farul.si te vezi conducator?Nu esti sanatos bai baiatule cu imaginatiile tale cretine,de mare conducator de club.Tu nu stii sa vb cu cineva,nu stii sa respecti oameni din jur,esti un incult,o fosila salbatica ,si tu te vezi mare sef?