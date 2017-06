SSC Farul Constanța joacă sâmbătă cu CS Eforie

SSC Farul Constanța a organizat joi după-amiază obișnuita conferință de presă săptămânală, în care s-a prefațat meciul de sâmbătă după-amiază de pe terenul ITC din Complexul „Badea Cîrțan“, în care liderul Ligii a IV-a va primi vizita lui cu CS Eforie, în etapa a 30-a a campionatului.

„Venim după o victorie cu multe goluri și o partidă reușită (n.r. - 9-0 cu Farul Tuzla, în etapa intermediară de marți). Echipa a jucat foarte frumos și sper să joace din ce în ce mai bine până după barajul de promovare în Liga a 3-a. Nu cred că se mai pune problema calificării la baraj, mai ales că avem o singură înfrângere în 29 de etape. Încă ne aflăm în căutarea celei mai bune formule de echipă, ați văzut că la fiecare meci mai căutăm, astfel încât la baraj să putem alege soluția cea mai bună. Vom trata la fel de serios toate meciurile rămase de jucat, pentru că după încheierea campionatului vor fi două săptămâni de pauză până la baraj, așa că va fi destul timp ca jucătorii să fie cât mai proaspeți la aceste două partide“, a declarat Ion Barbu, antrenor principal la SSC Farul.

„Meciul cu CS Eforie este unul mai special pentru mine, prin prisma faptului că sunt născut și crescut acolo. Aștept jocul cu mare interes și ne dorim victoria. Venim după o serie de jocuri foarte bune, cu multe goluri marcate, și sperăm să o ținem în același ritm și să prindem vârful de formă spre finalul de sezon și, mai ales, la baraj. Mă bucur de golurile înscrise de mine, antrenorul și colegii îmi dau încredere și sper să o țin tot așa. Ne gândim și la atmosfera creată de suporterii noștri, care și în etapa intermediară, pe o ploaie torențială, au fost în tribună și ne-au susținut. Îi așteptăm în continuare alături de noi“, a spus mijlocașul Ionuț Măgureanu, care a înscris de două ori atât în jocul de marți, cât și în etapa precedentă, la Topraisar.

„Cred că în etapa trecută am practicat cel mai bun fotbal al nostru, am reușit cea mai clară victorie și un joc foarte bun. Mă bucur că am marcat mai multe goluri (n.r. - marți a înscris de cinci ori în poarta Farului Tuzla!), dar important este să-mi ajut echipa cum pot mai bine ca să câștige cât mai multe jocuri, prin pase de gol sau goluri sau evoluții cât mai bune. Trebuie să rămânem la fel de concentrați în toate meciurile, până la finalul campionatului, pentru că doar așa putem să progresăm. Cred că suntem în progres ca joc, chiar dacă am avut anul acesta fluctuații de formă și nu a decurs totul așa cum ne-am dorit. Nu trebuie să ne oprim aici, pentru că noi tindem mai sus. Lotul nostru a fost alcătuit în ideea unei promovări cât mai rapide în Liga a 3-a, dar să putem face față și acolo. Asta pentru că ne dorim să promovăm an de an, dacă se poate“, a afirmat atacantul Alexandru Grigoraș.

La SSC Farul nu vor putea juca sâmbătă portarul Gonzalez, mijlocașul Ochia și atacantul Mazilu, toți fiind accidentați. Conducerea tehnică a echipei speră să poată fi recuperați până la cele două meciuri de baraj, însă rămâne de văzut în ce formă sportivă vor fi ei atunci.

Programul complet al etapei a 30-a din Liga a IV-a (toate meciurile vor avea loc sâmbătă):

SSC Farul Constanța - CS Eforie (ora 13.00 juniorii; ora 15.00 seniorii; teren ITC)

Unirea Topraisar - CS Năvodari (11.00; 13.00)

Voința Valu lui Traian - CS Agigea (10.00; 12.00)

CS Mihail Kogălniceanu - CSO Ovidiu (12.00; 14.00)

Gloria Albești - Viitorul Fântânele (12.00; 14.00)

Farul Tuzla - Portul Constanța (13.00; 15.00; se joacă la Eforie Sud)

Gloria Băneasa - Avântul Comana (12.00; 14.00)

Știința Poarta Albă - CFR Constanța (11.00; 13.00)

Victoria Mihai Viteazu - Sparta Techirghiol (12.00; 14.00)

Clasament seniori: 1. SSC Farul 84p (golaveraj 118-11); 2. Viitorul Fântânele 72p (109-31); 3. CS Năvodari 68p (114-35).

Clasament juniori: 1. CS Năvodari 79p (golaveraj 230-45); 2. Portul Constanța 79p (151-30); 3. Viitorul Fântânele 68p (126-53).

