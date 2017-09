SSC Farul Constanța s-a afiliat la FRF

06:14:40 / 23 Iulie 2017

Ptr institutii locale

Daca primaria sau consiliu judetean ajuta financiar acest club doar ptr ca Grigoras locuieste in aceeasi scara cu Fagadau.sa ajute si celelalte cluburi de fotbal cu finantari ca asa au promis in campanie si asa este si frumos si ok sa ajute sportul constantean.Bani sunt la ambele institutii dar trebuue doar sa vrea sa sprijine fotbalul constantean la toate cluburile si academii sa fim si noi in frunte acolo cu toate orasele tarii de traditie Asa ca dati banii tuturor sa faca performante in mod egal..nu doar unora Sprijiniti fotbalul la toate nivelurile dar mai ales copii si juniorii ca de acolo ies talente care reprezinta orasul Asteptam sa vedem cum va implicati in acest fenomen