SSC Farul Constanța trece la nivel... național

19:58:15 / 23 Octombrie 2016

niste terminati

daca asa va prezentati la meciuri nici in liga a 5-a nu meritati suporteri ai farului faceti de ras sportul aruncand cu sticle de bere si pietroaie tragand tigari dalea bune si intrand pe stadioane daca promovati in liga a 3-a o sa va luati multe pe cojoc in deplasare