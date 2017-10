SSC Farul Constanța, umilită de Progresul: 0-7!!!

SSC Farul Constanța a înregistrat sâmbătă, pe terenul sintetic ARCOM din Berceni (baza sportivă a echipei bucureștene FCSB, din Liga 1 la fotbal), un eșec usturător, primul din actuala ediție a Ligii a 3-a la fotbal. Derby-ul de clasament al Seriei a 2-a, în care se întâlneau ocupantele primelor două locuri, cu același punctaj, s-a transformat repede într-un antrenament cu public al gazdelor, AFC Progresul 1944 Spartac București, formație care a dispus cu 7-0 (4-0) de SSC Farul Constanța! Au marcat Neacșu (minutul 8), Dițu (21, 54), Stanciu (22, 34-penalty), Stoian (57) și Zaharia (90+4).

Oaspeții aproape că nu au contat în acest meci, în care și-au creat prima ocazie importantă de gol abia în minutul 61, când Șicu a reluat periculos cu capul! Pretențiile la promovare ale constănțenilor nu s-au materializat deloc pe terenul sintetic din Berceni, umed din cauza ploii puternice care a căzut pe tot parcursul jocului, însă nimic nu este pierdut, campionatul fiind încă lung.

Au evoluat pentru SSC Farul Constanța (antrenori Petre Grigoraș, Ion Barbu, Marian Dinu și Gheorghe Mina): Gurău - Juncănaru, Suciu, Botea, Androne (46 A. Rusu) - Iani, I. Florea (46 Nițescu) - Mazilu (46 Șicu), R. Stănescu, Al. Grigoraș (65 Milea) - Dragu.

„Nu vreau să caut scuze pentru acest eșec usturător, un rezultat care se întâlnește poate o dată într-un an. Din păcate pentru noi, acest rezultat a venit într-un moment total neprielnic pentru noi. Am jucat pentru întâia oară pe un teren sintetic, pe o vreme total nefavorabilă, iar această cădere în jocul echipei era de așteptat, după evenimentele care au avut loc la club de la reluarea pregătirilor și până acum, toate lumea știe foarte bine la ce mă refer. Chiar dacă nu este ușor să ții unit un lot neplătit din luna iunie, este o înfrângere greu de digerat și nu mă așteptam să fim umiliți. Au fost multe goluri făcute cadou, în urma unor greșeli impardonabile, de aceea ne-a și fost greu să mai revenim. Nu trebuie să uităm că mulți jucători din lot sunt debutanți în Liga a 3-a și nu au mai avut un obiectiv așa de important, poate și de asta au fost depășiți atât de ușor de adversari, care au fructificat orice ocazie pe care au avut-o. Consider că a fost doar un accident, se întâmplă și la case mai mari. Am pierdut doar un meci, suntem la trei puncte în spatele liderului și cred că Progresul va mai ceda și ea puncte. Sper să reușim să-i motivăm pe jucători și să-i pregătim cât mai bine pentru meciul următor, pentru că trebuie să ne revenim cât mai repede”, a declarat Petre Grigoraș, antrenor principal la SSC Farul.

Rezultatele complete ale etapei a 7-a: CSM Olimpia Rîmnicu Sărat - Axiopolis Cernavodă 0-5; Delta Dobrogea Tulcea - Victoria Traian 2-1; Înainte Modelu - FC Voluntari II 2-4; FCSB II - Unirea Slobozia 1-3; Progresul 1944 Spartac - SSC Farul Constanța 7-0; Metalul Buzău - Agricola Borcea 2-0; CSM Oltenița - Sportul Chiscani 1-1.

În clasament conduce AFC Progresul 1944 Spartac, cu 19 puncte (golaveraj 33-7), urmată de Metalul Buzău 17p (14-4), Axiopolis Cernavodă 16p (19-9) și SSC Farul 16p (17-11).

