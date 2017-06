SSC Farul este campioana județului Constanța, CFR a retrogradat

Sâmbătă, în etapa a 34-a și ultima din Liga a IV-a la fotbal, pe terenul ITC din Complexul Badea Cîrțan s-a disputat meciul dintre SSC Farul Constanța și CSO Ovidiu, câștigat de gazde cu scorul de 5-1 (I. Florea 40, 55, E. Asan 83, Șicu 88, Al. Grigoraș 89 - Iancu 54). Au evoluat pentru SSC Farul: Vl. Neagu - Nițescu, Răvoiu, Bumbac - I. Florea, Ochia (75 Meleandră), Vl. Suciu (84 Țăranu), Măgureanu (46 E. Abibula), R. Neagoe (83 E. Asan) - Șicu, Al. Grigoraș.

Lovitura de începere simbolică a partidei a fost dată de un fost jucător la FC Farul, fundașul Alexandru Mățel, care actualmente evoluează în Croația, la Dinamo Zagreb. „Mă bucur foarte mult să fiu alături de echipa mea de suflet, pentru că prima dragoste nu se uită niciodată. Pentru mine este un sentiment plăcut să văd că Farul merge mai departe și sper, cu ajutorul sponsorilor, să ajungă din nou în prima ligă, unde să se lupte pentru primele locuri. Farul va rămâne în sufletul meu indiferent de situație și sunt convins că va trece cu bine de meciurile de baraj pentru promovare, iar proiectul SSC Farul va fi tot mai puternic. Am încheiat un sezon greu la Dinamo Zagreb, pentru că am fost accidentat o perioadă de timp. Acum, primul nostru obiectiv este intrarea în grupele Europa League. Meciul cu Polonia este decisiv și dacă nu vom câștiga calificarea va fi ratată. Pentru mine, echipa națională este oricând o prioritate și îmi doresc să evoluez sub tricolor”, a declarat internaționalul român.

Rezultatele etapei a 34-a din Liga a IV-a la fotbal (ultima din acest campionat):

CS Năvodari - CS Agigea 1-1 (la juniori: 8-0)

SSC Farul Constanța - CSO Ovidiu 5-1 (la juniori: 4-0)

CS Eforie - Viitorul Fântânele 4-2 (la juniori: 7-3)

Știința Poarta Albă - Farul Tuzla 1-3 (la juniori: 5-3)

CS Mihail Kogălniceanu - Portul Constanța 6-2 (la juniori: 2-3)

Victoria Mihai Viteazu - Gloria Băneasa 2-2 (la juniori: 3-0)

Gloria Albești - Avântul Comana 6-2 (la juniori: 3-4)

Voința Valu lui Traian - CFR Constanța 10-0 (la juniori: 3-0)

Unirea Topraisar - Sparta Techirghiol 5-4 (la juniori: 5-1)

Clasament final seniori: 1. SSC Farul 97p (golaveraj 135-14) - CAMPIOANĂ JUDEȚEANĂ, CALIFICATĂ LA BARAJUL DE PROMOVARE; 2. Viitorul Fântânele 80p (125-40); 3. CS Năvodari 74p (117-39); ... 15. Avântul Comana 29p; 16. Unirea Topraisar 27p; 17. Voința Valu lui Traian 23p; 18. CFR Constanța 22p - RETROGRADATĂ.

Clasament final juniori: 1. Portul Constanța 94p (golaveraj 188-32) - CAMPIOANĂ JUDEȚEANĂ; 2. CS Năvodari 91p (261-49); 3. Viitorul Fântânele 74p (146-70).

SSC Farul Constanța a încheiat campionatul cu un bilanț excelent, de 32 de victorii, un egal și o înfrângere, reușind calificarea pentru barajul de promovare în Liga a 3-a. CFR Constanța a retrogradat în Liga a V-a, iar Voința Valu lui Traian așteaptă meciurile de baraj pentru a-și afla soarta. Dacă SSC Farul nu promovează, Voința retrogradează în Liga a V-a, iar Avântul Comana și Unirea Topraisar vor juca baraje de menținere-promovare cu ocupantele locurilor 4 și 5 din Liga a V-a. Dacă SSC Farul promovează în Liga a 3-a, Unirea Topraisar și Voința Valu lui Traian vor juca baraje de menținere-promovare. Cum ocupanta locului 3 din L5 este CS II Agigea, formație fără drept de promovare în L4, la baraj vor merge Speranța Nisipari și Atletic 2 Mai.

La rândul lor, juniorii de la Portul Constanța au devenit campioni județeni și vor reprezenta județul Constanța în Campionatul Național rezervat juniorilor A1.

SSC FARUL VA JUCA PENTRU UN LOC ÎN LIGA A 3-A CU PESCĂRUȘUL SARICHIOI SAU CU AS DELTA STARS

Așa cum am mai anunțat, Federația Română de Fotbal a decis ca în barajul de promovare în Liga a 3-a să se înfrunte câștigătoarea Ligii a IV-a din județul Constanța, SSC Farul Constanța, și campioana Ligii a IV-a din județul Tulcea. Formația din nordul Dobrogei nu a fost încă stabilită, finala județeană fiind programată pe 11 iunie 2017, de la ora 18.00, pe stadionul Delta din Tulcea.

Finala play-off-ului din fiecare serie a Ligii a IV-a tulcene s-a încheiat duminică. În Seria A, AS Delta Stars a eliminat-o pe AS Șoimii Topolog după două remize, 2-2 pe teren propriu și 3-3 în deplasare. În Seria B, AS Pescărușul Sarichioi a primit victoria „la masa verde” la meciul de pe teren propriu cu CSM Delta Aegyssus, care nu s-a prezentat la jocul tur, apoi a învins cu 1-0 în deplasare.

Datele de disputare ale barajului de promovare sunt 17 iunie 2017, ora 18.00 (turul), și 24 iunie 2017, ora 17.30 (returul, la Constanța). Partida retur se va juca la Constanța, gazdele dorind să evolueze ori pe Stadionul „Farul”, dacă acesta va fi apt să găzduiască o partidă atât de importantă, ori pe stadionul de rugby „Mihail Naca”.

