SSC Farul încearcă să-și completeze lotul

SSC Farul Constanța își continuă pregătirile pentru viitoarea ediție din Liga a 3-a la fotbal, al cărei start este prevăzut pentru data de 26 august. „Suntem foarte în urmă, la toate capitolele. Mai este puțin până începe campionatul și noi abia constituim lotul. Nesiguranța în privința bugetului a făcut să pierdem șapte-opt jucători foarte interesanți, care au preferat să semneze cu alte echipe. Suntem refuzați din cauza condițiilor existente la club. Nu avem condiții de antrenament corespunzătoare, nu avem teren de antrenament, nu avem echipament, nu avem mingi, nu avem la stadion nici apă ca să ne spălăm, cantonamentul de la stadion este în condiții deplorabile, nu avem nici posibilități să le oferim o masă jucătorilor care nu sunt din Constanța”, a declarat antrenorul principal Petre Grigoraș.

Grig ne-a oferit și detalii despre jucătorii pe care îi are la antrenamente. Au rămas din sezonul trecut Vl. Neagu, Răvoiu, Nițescu, Al. Grigoraș, I. Florea, Suciu, Șicu, Mazilu și E. Asan. Noutățile sunt Ciprian Milea (33 de ani, mijlocaș, ultima oară la Metalosport Galați; el revine la Constanța, pentru că a mai jucat și pentru FC Farul, în Liga a 2-a), Florin Juncănaru (21 de ani, fundaș sau mijlocaș dreapta, de la FC Botoșani) și Marian Botea (27 de ani, fundaș central, ultima oară la CS Afumați). „L-aș mai fi vrut și pe Florin Pătrașcu, dar el are un serviciu foarte bun și nu poate veni zilnic la pregătire. Mai sunt la antrenamente și alți jucători, urmează să-i vedem: Oancea, un mijlocaș ofensiv de la Viitorul Fântânele, Gheorghe Dumitru și Vîntu, doi juniori de la Academia Farul, un alt junior, Scorici, portar de la Dinamo II, Dragu, un atacant de la Tulcea, Raphael Stănescu, fostul jucător al lui Dinamo. Mai am în vizor trei jucători de la FC Voluntari II, dintre care un junior, urmează să vorbim atunci când se întorc din cantonament. Am discutat și cu FC Viitorul, să ne împrumute câțiva juniori de valoare, dar nu știu ce le putem oferi noi comparativ cu condițiile de pregătire, de masă și de casă de la Viitorul! Oricum, neapărat vreau să mai aducem cel puțin un fundaș central și un atacant”, a precizat Petre Grigoraș.

Pentru SSC Farul, primul meci amical din această vară va fi cel cu Agricola Borcea, o altă formație care a promovat în Liga a 3-a în urma barajului din luna iunie. Partida va avea loc sâmbătă, cel mai probabil de la ora 18.00, pe terenul „Voința” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”. Miercuri este programat un joc-școală, în care conducerea tehnică va avea ocazia să-i vadă la lucru pe noii veniți.