SSC Farul încheie anul 2016 cu nouă puncte avans în clasament

Conform așteptărilor, Suporter Spirit Club Farul Constanța a terminat anul 2016 cu o nouă victorie, a 19-a în tot atâtea meciuri disputate în Liga a IV-a la fotbal. Sâmbătă, pe terenul ITC din Complexul „Badea Cârțan”, noul Farul din fotbalul constănțean a dispus cu 2-0 de concitadina CFR, prin golurile marcate după pauză de Răvoiu și Ochia. În ciuda faptului că oaspeții au „deplasat” doar 12 jucători la această partidă, titularizându-l ca atacant pe Drăghici, portarul de rezervă în vârstă de 41 de ani, și folosind un jucător născut în 2001 (Ghenciu), victoria fariștilor s-a conturat destul de greu. Asta în urma ratărilor incredibile, dar și din cauza terenului denivelat, care a influențat mult controlul balonului de către atacanți.

„Ne-am chinuit puțin în partida cu CFR, dar nici nu am luat meciul prea în serios. Veneam după atâtea victorii, era și ultimul meci al anului, însă niciun moment nu s-a pus problema câștigătoarei. Ne-am creat multe ocazii și am tratat cu lejeritate unele faze. Important este că am câștigat, rezultatul final contează”, a declarat fundașul Florin Pătrașcu.

„A fost mai mult un meci de vacanță. Nu a mai fost aceeași concentrare ca în partidele precedente, dar important este că am mai adăugat trei puncte în clasament și ne bucurăm pentru ele”, a spus Ion Barbu, antrenor principal la SSC Farul.

Au evoluat formațiile:

SSC Farul (antrenor Ion Barbu): Resmeriță - Fl. Pătrașcu, Răvoiu, Bumbac, C. Ciobanu - Șicu, Măgureanu, Ochia, Beșleagă - Al. Grigoraș, Mazilu (au mai intrat: Mîndră, Meleandră, I. Barbu).

CFR (antrenor Iulian Bărăitaru): Oarză - C. Ghenciu, Blăniță, Calagi, Enula - V. Ioniță, Talașman, V. Popovici, M. Mocanu - D. Drăghici, Avram (a mai intrat: Rusnacenco).

Meciul a fost arbitrat la centru de Cătălin Toader.

Consecventă principiului de a prezenta fanilor, la fiecare meci organizat pe teren propriu, câte un fost mare jucător la FC Farul Constanța, conducerea SSC Farul l-a invitat să dea lovitura de start a partidei cu CFR Constanța pe Cosmin Pașcovici, actualmente antrenor și jucător la Avântul Comana, dar și fost coleg în compartimentul defensiv al Farului din urmă cu 5-10 ani cu... Ion Barbu.

Rezultatele etapei a 19-a din Liga a IV-a, a doua din retur: CS Năvodari - CSO Ovidiu 4-1 (la juniori: 11-2); Victoria Mihai Viteazu - Farul Tuzla 6-1 (la juniori: 6-0); CS Mihail Kogălniceanu - Știința Poarta Albă 1-2 (la juniori: 0-3); Voința Valu lui Traian - Portul Constanța 1-1 (la juniori: 1-10); Gloria Albești - Gloria Băneasa 1-2 (la juniori: 5-2); SSC Farul Constanța - CFR Constanța 2-0 (la juniori: 2-4); CS Eforie - Sparta Techirghiol 1-2 (la juniori: 1-6); Unirea Topraisar - Avântul Comana 3-3 (la juniori: 2-1). Meciul de seniori CS Agigea - Viitorul Fântânele va avea loc marți, de la ora 14.00 (la juniori: 4-3).

Clasament seniori: 1. SSC Farul 57p (golaveraj 75-7); 2. CS Năvodari 48p (72-22); 3. Viitorul Fântânele 41p/18j (60-27); 4. CS Agigea 40p/18j (63-33).

Clasament juniori: 1. CS Năvodari 52p (golaveraj 174-32); 2. Portul Constanța 52p (95-21); 3. Viitorul Fântânele 43p (78-38).

DE DUMINICĂ, FOTBALIȘTII DE LA SSC FARUL AU INTRAT ÎN VACANȚĂ

Duminică, clubul constănțean a organizat o petrecere de tăiat porcul la care au participat jucătorii, antrenorii și conducătorii, dar și reprezentanți ai suporterilor și ai sponsorilor, precum și câțiva membri cotizanți. Pentru jucători a venit și binemeritata vacanță, dar asta numai după ce toată lumea a sărbătorit succesele obținute în cele cinci luni de existență ale SSC Farul Constanța.

Citește și:

SSC Farul - CFR, derby constănțean pe terenul ITC

AS Carvăn este campioană de toamnă în eșalonul al cincilea din fotbalul județean

SSC Farul Constanța a obținut a 18-a victorie consecutivă în Liga a IV-a

Final de tur și în Liga a V-a la fotbal

Proiectul SSC Farul devine tot mai atractiv pentru sponsori

Punctaj maxim pentru Inter Ion Corvin, în Liga a VI-a

CS Năvodari a încheiat turul campionatului pe poziția secundă

Ion Corvin - Olimpia, derby de clasament în Liga a VI-a la fotbal

CSO Ovidiu nu se prezintă la partidele cu SSC Farul, de pe teren propriu!

SSC Farul încheie prima jumătate a campionatului la Ovidiu

AS Carvăn a redevenit lider în Liga a V-a