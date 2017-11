SSC Farul s-a dezlănțuit după ce a fost egalată

Nimic nu prevestea un asemenea rezultat final în partida SSC Farul Constanța - CSM Oltenița, desfășurată sâmbătă, la Techirghiol, în etapa a 12-a din Liga a 3-a la fotbal, penultima din tur. Constănțenii au jucat destul de slab în prima repriză, încheiată cu avantaj minim, 1-0. Vasile Șicu, jucător aflat în zi de grație sâmbătă, a deschis scorul cu capul, din centrarea lui Alexandru Grigoraș, în minutul 4, după ce tot el trimisese în bară cu un minut înainte. În rest, dominarea gazdelor nu a mai produs alt gol, iar oaspeții au rezistat bine în apărare.

În minutul 56, Diakite a reluat cu capul în transversală, pentru ca după două minute să vină, pe neașteptate, golul egalizator, marcat de Truță la o neatenție în defensiva Farului. După trei minute, Petre Grigoraș a mutat ofensiv, cu Dragu în locul lui Florea, însă tot atunci a înlocuit și fundașii laterali. Stănescu a fost retras lângă Iani, Dragu a jucat în spatele lui Pătulea și jocul gazdelor s-a înviorat brusc!

Șicu a reușit dubla în minutul 67, după un contraatac (!) purtat de Pătulea, iar defensiva călărășenilor a devenit extrem de permeabilă. Golurile au început să curgă în poarta nefericitului Budeanu, unul mai frumos decât altul. Scorul partidei a fost, în cele din urmă, 8-1 pentru SSC Farul, care a mai punctat prin Alexandru Grigoraș (minutul 70 - după o superbă acțiune colectivă), Șicu (minutul 72 - șut senzațional din colțul careului mare), Raphael Stănescu (minutul 80 - direct din corner!), Adrian Pătulea (minutele 90 și 90+2, primul din penalty) și Claudiu Dragu (minutul 90+4).

De notat că, în minutul 51, Alexandru Grigoraș a finalizat puternic de la marginea careului mare și l-a făcut groggy pe Nicolae Caragea, aflat pe direcția șutului! După ce a primit îngrijiri medicale timp de două minute, fundașul central al oaspeților și-a revenit și a continuat meciul fără probleme.

„Am început bine, am dat gol, apoi am avut o perioadă de 50 de minute în care pur și simplu nu i-am recunoscut pe jucătorii mei! Au jucat static, au făcut multe greșeli de transmitere a balonului, dar pe final am revenit și e bine am câștigat. Suntem în grafic, trebuie să învingem și săptămâna viitoare, la Chiscani, după care vom trage linie și vom face o analiză concretă a evoluției fiecărui jucător în parte. Eram hotărât înainte de egalare să fac cele trei schimbări, dar nu am avut timp să le fac, de aceea am fost nevoit să înlocuiesc trei jucători în același timp. Am avut ceva emoții atunci când am fost egalați. M-am temut un pic de lejeritatea cu care am abordat partida, am fost puțin lipsiți de concentrare. Cam așa se întâmplă atunci când joci cu un adversar mai slab cotat. Jucătorii se uită și ei pe clasament, vâd câte puncte au adunat adversarii, așa că poți tu, ca antrenor, să le spui toată săptămâna să fie foarte atenți și concentrați. Să nu uităm că Axiopolis a făcut egal acasă cu Oltenița, o echipă cu un joc bun, dar cu rezultate mai slabe în acest tur de campionat”, a declarat Petre Grigoraș, antrenorul principal al Farului.

SSC Farul a urcat pe locul 2 al clasamentului și are șanse minime să termine turul campionatului mai jos de locul 2, pentru că în ultima etapă va juca pe terenul codașei Sportul Chiscani.

Au evoluat formațiile:

SSC Farul Constanța (antrenori Petre Grigoraș, Ion Barbu, Marian Dinu și Gheorghe Mina): Gurău - Androne (61 Juncănaru), Diakite, Suciu (81 Milea), Agache (61 A. Rusu) - I. Florea (61 Dragu), Iani - Al. Grigoraș, R. Stănescu, Șicu - Pătulea.

CSM Oltenița (antrenori Valentin Negru și Răzvan Huzuneanu): Budeanu - R. Ilie (85 Ilie), D. Barbu (91 Chirvase), Caragea, M. Dică - Lupașcu, Rotaru - Subțirică, Udrea, Palade (73 Pintea) - Truță.

Rezultatele complete înregistrate în etapa a 12-a din Seria a 2-a: CSM Rîmnicu Sărat - FCSB II 0-1; Axiopolis Sport Cernavodă - FC Voluntari II 0-3; Agricola Borcea - Unirea Slobozia 2-4; Victoria Traian - Sportul Chiscani 2-3; SSC Farul Constanța - CSM Oltenița 8-1; Progresul 1944 Spartac București - Înainte Modelu 3-0; Delta Dobrogea Tulcea - Metalul Buzău 0-2.

Clasament Seria a 2-a:

1. AFC Progresul 1944 Spartac 31p (golaveraj 44-12)

2. SSC Farul Constanța 29p (40-17)

3. Axiopolis Sport Cernavodă 28p (33-16)

4. Metalul Buzău 27p (23-8)

5. Unirea Slobozia 25p (47-20)

6. FCSB II 23p (41-18)

7. FC Voluntari II 21p (34-17)

8. CSM Rîmnicu Sărat 15p (19-27)

9. Înainte Modelu 13p (37-36)

10. CSM Oltenița 9p (19-36)

11. Delta Dobrogea Tulcea 9p (14-38)

12. Agricola Borcea 8p (19-30)

13. Sportul Chiscani 4p (7-53)

14. Victoria Traian 0p (7-56)

